北京农学院作为一所都市农林特色鲜明的北京市属高校，近年来，学校党委牢记为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，践行强农兴农时代使命，牢牢把握高质量党建引领高质量发展这一鲜明主题，全力推动都市农林特色高水平应用型大学建设不断取得新突破、迈上新台阶。

学校坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设统领党的建设各项工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和北京市第十三次党代会精神，高标准开展主题教育、党纪学习教育，持续在学懂弄通做实上下功夫。组织党的二十大精神“宣讲团”深入师生和“三农”一线、开展宣讲，并及时把师生的学习实践凝练成可推广的成果素材，组织申报的《推动党的二十大精神在师生服务乡村振兴的生动实践中开花结果》荣获北京教育系统学习贯彻党的二十大精神“创新案例”。努力打造“最美北农人”特色品牌，守正创新上好“大思政课”，《讲好乡村振兴大思政课，培养知农爱农新型人才》入选北京高校精神文明建设“十佳案例”。

严格落实意识形态责任制，坚决扛起安全稳定责任，在北京高校“平安校园”考核中连续两年获评优秀。学校先后被授予全国文明单位、首都文明单位标兵等荣誉称号。

学校大力加强作风建设，以优良作风推动高质量发展。面对历史遗留问题、现实难题和群众反映强烈的问题，学校党委以“转作风、担使命、抓落实、促发展”为主题，将2022年确定为“作风建设年”，全面加强干部作风、师德师风、教风学风，大力树正气、树榜样、树典型，整治不作为、慢作为、乱作为，取得了突出成效。在“作风建设年”基础上，学校牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，以“深化作风建设，推动高质量发展”为主题，将2023年确定为“质量提升年”，全力推动学校发展进入“快车道”。今年，学校又以“狠抓工作落实，推动高质量发展”为主题，将2024年确定“工作落实年”，在全校上下迅速形成了真抓实干、力求实效的良好氛围。近年来，学校风清气正、干事创业、担当作为的氛围更加浓厚，人心思齐、人心思进、人心思干的势头明显增强。

学校落实立德树人根本任务，全面提升应用型人才自主培养能力和培养质量。围绕服务乡村振兴和京津冀协同发展，聚焦北京“四个中心”功能定位，构建特色鲜明、优势明显的都市型现代农林人才培养体系。扎实推进本科教育综合改革，坚持“五育并举”，深化“三全育人”，优化本科“3+1”人才培养模式，成为全国首个为国家培养古树保护本科专业人才单位。加强思政课程和课程思政改革创新、协同育人，打造“红绿融合”乡村振兴大思政课，思政课教师荣获“永远跟党走”大中小学思政课优秀教学课例展示活动一等奖、北京高校教师教学创新大赛一等奖，指导学生荣获全国大学生模拟政协提案“最佳模拟政协提案作品”、两次荣获全国大学生讲思政课北京赛区一等奖；2篇课程思政案例获评“全国高等农林院校课程思政建设研讨会”优秀教学案例。多措并举促进毕业生高质量充分就业，校领导带头“访企拓岗”，近3年来，毕业生就业率稳步提升，70%毕业生在行业内就业，用人单位满意度97.67%。

学校努力践行强农兴农时代使命，引导师生把论文写在京华大地上、把成果凝结在农民的收获里。主动融入北京平谷农业中关村建设，深入开展奶牛健康养殖和设施园艺产业技术研究，《奶牛精准营养与健康养殖关键技术》获国家科技进步二等奖。聚焦首都农产品安全生产与供给，制定国内首个《北京市即食鲜切蔬果生产许可审查细则》和《即食鲜切蔬果生产卫生规范》国家标准。在高校率先实施科研项目“揭榜挂帅”制度，以科技创新赋能乡村振兴，通过教授工作站、科技小院、大学科技园、博士农场、综合试验示范基地等平台，示范推广农业新品种、新技术 200 余项，转化农业科技成果 80 项，培训北京市及对口协作地区干部和技术骨干 4 万余人次。师生精准帮扶案例连续三届入选教育部省属高校精准帮扶典型项目、连续两届入选全球减贫最佳案例。学校近两年组织850余支团队的近5000名师生参与大学生“三下乡”“千人百村”暑期社会实践和“乡村振兴”行动计划，获奖数量居首都高校首位，“北京农学院清芒谷团队”荣获全国“三下乡”社会实践优秀团队。2023年12月，北京市首家导盲犬培训基地在学校授牌落户，并被北京市列入2024年民生实事项目。

学校坚持人才是第一资源，积极打造高素质专业化干部和教师队伍。坚持新时代好干部标准，从严从实加强干部队伍建设，树立正确选人用人导向，进一步完善选人用人制度，为干事者撑腰，让有为者有位，构建干部能上能下的新格局。深入推进人事制度改革，创新岗位聘任管理机制，开展全员岗位聘任工作，实现一事一岗、一岗多责、岗责相符。完善激励机制，推进绩效工资分配改革，加强高水平成果奖励和专项工作奖励，多劳多得、优绩优酬的机制进一步完善，广大干部员工体会到了实实在在的获得感、幸福感，激发了大家担当作为的积极性和主动性。加大党管人才力度，坚持引育并重，出台高层次人才引进工作实施办法、加强党委联系服务专家工作制度， 近年来共引进 11 名国内外高层次人才来校工作，50 名优秀教师获得省部级以上人才称号。柔性引进学校特聘院士 3 人，其中外籍特聘教授依托学校成功入选中科院外籍院士。学校现代园艺学教师团队被评为全国高校黄大年式教师团队。

学校自2023年9月胜利召开第四次党代会以来，全体北农人在党委坚强领导下，聚焦落实立德树人根本任务，勇担强农兴农时代使命，凝心聚力推动高质量党建引领学校事业高质量发展不断迈出新步伐、取得新成效。学校党委书记赵锋说：“学校将在市委市政府坚强领导下，以党纪学习教育为契机，以‘工作落实年’为抓手，大力弘扬不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实的优良作风，团结带领广大师生把论文写在京华大地上、把成果凝结在农民收获里，努力在服务新时代首都发展和全面推进乡村振兴的进程中想在前、干在前、走在前，当先锋、作表率，以更加优异的成绩迎接和庆祝党的生日，以实际行动回答好‘强国建设、北农何为’这一重要时代课题。”

来源：北京农学院

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