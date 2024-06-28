人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京农学院：以高质量党建引领都市农林特色高水平应用型大学建设

2024年06月28日09:45 |
小字号

北京农学院作为一所都市农林特色鲜明的北京市属高校，近年来，学校党委牢记为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，践行强农兴农时代使命，牢牢把握高质量党建引领高质量发展这一鲜明主题，全力推动都市农林特色高水平应用型大学建设不断取得新突破、迈上新台阶。

学校坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设统领党的建设各项工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和北京市第十三次党代会精神，高标准开展主题教育、党纪学习教育，持续在学懂弄通做实上下功夫。组织党的二十大精神“宣讲团”深入师生和“三农”一线、开展宣讲，并及时把师生的学习实践凝练成可推广的成果素材，组织申报的《推动党的二十大精神在师生服务乡村振兴的生动实践中开花结果》荣获北京教育系统学习贯彻党的二十大精神“创新案例”。努力打造“最美北农人”特色品牌，守正创新上好“大思政课”，《讲好乡村振兴大思政课，培养知农爱农新型人才》入选北京高校精神文明建设“十佳案例”。

严格落实意识形态责任制，坚决扛起安全稳定责任，在北京高校“平安校园”考核中连续两年获评优秀。学校先后被授予全国文明单位、首都文明单位标兵等荣誉称号。

学校大力加强作风建设，以优良作风推动高质量发展。面对历史遗留问题、现实难题和群众反映强烈的问题，学校党委以“转作风、担使命、抓落实、促发展”为主题，将2022年确定为“作风建设年”，全面加强干部作风、师德师风、教风学风，大力树正气、树榜样、树典型，整治不作为、慢作为、乱作为，取得了突出成效。在“作风建设年”基础上，学校牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，以“深化作风建设，推动高质量发展”为主题，将2023年确定为“质量提升年”，全力推动学校发展进入“快车道”。今年，学校又以“狠抓工作落实，推动高质量发展”为主题，将2024年确定“工作落实年”，在全校上下迅速形成了真抓实干、力求实效的良好氛围。近年来，学校风清气正、干事创业、担当作为的氛围更加浓厚，人心思齐、人心思进、人心思干的势头明显增强。

学校落实立德树人根本任务，全面提升应用型人才自主培养能力和培养质量。围绕服务乡村振兴和京津冀协同发展，聚焦北京“四个中心”功能定位，构建特色鲜明、优势明显的都市型现代农林人才培养体系。扎实推进本科教育综合改革，坚持“五育并举”，深化“三全育人”，优化本科“3+1”人才培养模式，成为全国首个为国家培养古树保护本科专业人才单位。加强思政课程和课程思政改革创新、协同育人，打造“红绿融合”乡村振兴大思政课，思政课教师荣获“永远跟党走”大中小学思政课优秀教学课例展示活动一等奖、北京高校教师教学创新大赛一等奖，指导学生荣获全国大学生模拟政协提案“最佳模拟政协提案作品”、两次荣获全国大学生讲思政课北京赛区一等奖；2篇课程思政案例获评“全国高等农林院校课程思政建设研讨会”优秀教学案例。多措并举促进毕业生高质量充分就业，校领导带头“访企拓岗”，近3年来，毕业生就业率稳步提升，70%毕业生在行业内就业，用人单位满意度97.67%。

学校努力践行强农兴农时代使命，引导师生把论文写在京华大地上、把成果凝结在农民的收获里。主动融入北京平谷农业中关村建设，深入开展奶牛健康养殖和设施园艺产业技术研究，《奶牛精准营养与健康养殖关键技术》获国家科技进步二等奖。聚焦首都农产品安全生产与供给，制定国内首个《北京市即食鲜切蔬果生产许可审查细则》和《即食鲜切蔬果生产卫生规范》国家标准。在高校率先实施科研项目“揭榜挂帅”制度，以科技创新赋能乡村振兴，通过教授工作站、科技小院、大学科技园、博士农场、综合试验示范基地等平台，示范推广农业新品种、新技术 200 余项，转化农业科技成果 80 项，培训北京市及对口协作地区干部和技术骨干 4 万余人次。师生精准帮扶案例连续三届入选教育部省属高校精准帮扶典型项目、连续两届入选全球减贫最佳案例。学校近两年组织850余支团队的近5000名师生参与大学生“三下乡”“千人百村”暑期社会实践和“乡村振兴”行动计划，获奖数量居首都高校首位，“北京农学院清芒谷团队”荣获全国“三下乡”社会实践优秀团队。2023年12月，北京市首家导盲犬培训基地在学校授牌落户，并被北京市列入2024年民生实事项目。

学校坚持人才是第一资源，积极打造高素质专业化干部和教师队伍。坚持新时代好干部标准，从严从实加强干部队伍建设，树立正确选人用人导向，进一步完善选人用人制度，为干事者撑腰，让有为者有位，构建干部能上能下的新格局。深入推进人事制度改革，创新岗位聘任管理机制，开展全员岗位聘任工作，实现一事一岗、一岗多责、岗责相符。完善激励机制，推进绩效工资分配改革，加强高水平成果奖励和专项工作奖励，多劳多得、优绩优酬的机制进一步完善，广大干部员工体会到了实实在在的获得感、幸福感，激发了大家担当作为的积极性和主动性。加大党管人才力度，坚持引育并重，出台高层次人才引进工作实施办法、加强党委联系服务专家工作制度， 近年来共引进 11 名国内外高层次人才来校工作，50 名优秀教师获得省部级以上人才称号。柔性引进学校特聘院士 3 人，其中外籍特聘教授依托学校成功入选中科院外籍院士。学校现代园艺学教师团队被评为全国高校黄大年式教师团队。

学校自2023年9月胜利召开第四次党代会以来，全体北农人在党委坚强领导下，聚焦落实立德树人根本任务，勇担强农兴农时代使命，凝心聚力推动高质量党建引领学校事业高质量发展不断迈出新步伐、取得新成效。学校党委书记赵锋说：“学校将在市委市政府坚强领导下，以党纪学习教育为契机，以‘工作落实年’为抓手，大力弘扬不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实的优良作风，团结带领广大师生把论文写在京华大地上、把成果凝结在农民收获里，努力在服务新时代首都发展和全面推进乡村振兴的进程中想在前、干在前、走在前，当先锋、作表率，以更加优异的成绩迎接和庆祝党的生日，以实际行动回答好‘强国建设、北农何为’这一重要时代课题。”

来源：北京农学院

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部