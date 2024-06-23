新华社北京6月22日电 题：一些高考志愿填报服务有“套路”

新华社“新华视点”记者

“科学填报志愿，珍惜每一分”“填个好志愿，上个好大学”……高考结束后，志愿填报指导服务再次成为热点。

近期，一些机构面向考生推出各种志愿填报指导服务，价格动辄数千元、上万元，有的甚至近2万元。这笔钱花得靠谱吗？“新华视点”记者进行了调查。

志愿填报服务缘何成热门“生意”？

全国3000余所高校、800余个本科专业，报录规则多，专业方向亦有变化。面对高考志愿填报，有的家长感到有些力不从心：如何用好过往经验给孩子专业上的参考建议，如何更快速掌握全面信息？

多名受访考生及家长提到，高考结束至填报志愿系统开放这段时间较短，面对高密度信息量，只能“突击”了解院校和专业，寻求更为“专业”的建议。

记者在手机应用市场搜索“高考志愿填报”，粗略看下来，有20余款App安装量在百万次以上。

记者选择安装量较高的一款下载试用，输入省份、选科和分数，系统生成若干所“适合我的大学”，选择“智能填报”，可以看到按照“冲”“稳”“保”三个层次推荐的部分院校、专业。如果希望获取更详细的介绍、信息，则需开通300多元的“志愿卡”。

在一些城市，有机构提供高考志愿咨询师“一对一”服务，标榜“专业”“个性化服务”，收费往往高达几千元乃至上万元。

记者来到东部某省会城市闹市区一家咨询机构暗访，路口斜对面就是一所全国知名高中。“单独志愿填报是6980元，还有9800元、12800元等档次。”这家机构工作人员说，“要想报名的话就抓紧，好多人已经报了。”

在重庆一家志愿填报指导机构办公室，记者看到墙上挂满了各类资质证明：心理咨询师证书、中国教育在线高考志愿咨询师荣誉证书、重庆市教育学会某讲师团成员聘书……根据指导老师的经验丰富程度，指导价位分为4800元、6800元两档。

“我们读书不多，身边也没有几个懂行的亲戚朋友可以咨询。虽然学校老师也提供志愿填报指导，但我觉得他们不够专业。”一名前来咨询的家长说。

有机构盯上了高考志愿规划师培训。记者报名进入一个“高考报考指导师训练营”微信群，群主称，只需4980元报名费，学习4周便可考取证书入驻公司平台，由平台派单，为客户提供咨询。“一纸方案的收入就有800元至1500元……至少服务30个学员是不成问题的。”

“规划师”靠谱吗？

花高价请来的“规划师”，能够提供等价的服务吗？记者调查发现，这些所谓的“规划师”鱼龙混杂，“套路”很多。

——以“专家”名头，骗取家长信任。西部某地一家志愿填报指导机构“蜗居”于一家艺术培训机构里，却挂出一块“某地志愿填报中心”的牌子。该机构工作人员告诉记者，这里有一名“专家”是某中学在职管理层干部，有十余年志愿填报指导经验，是“教育部督导专家成员”。

记者向当地政府教育督导室求证，工作人员则表示“不太靠谱，督学要持有国家颁发的证件”，并提醒“即便是真正的督学，也不能利用该身份做志愿填报指导的生意，并且这一身份与填报志愿的专业性无关”。

——持“证书”上岗，包装专业能力。一家线上售卖规划师培训课程的机构工作人员坦言，没有“高考志愿规划师”职业资格证书，这一行“不存在持证上岗，证书没特别大的意义”；如果需要证书“包装自己、便于从业”，只要交800元，无需考试，便可给一张专业人才职业技能证书。

——凭“话术”招生，靠“大数据”辅导。有的机构的“规划师”其实是临时招募的社会人员。一名曾在某机构做兼职规划师的学生透露，机构会给他们短期培训十几天，教给他们一些话术如“考得好不如报得好”“报考数据量大，自己根本看不过来”等，然后用大数据系统生成一份针对性并不强的方案。

记者采访了解到，这些机构应用的所谓大数据工具，多数是套着“AI智能分析”的外壳，实际仅做了网络公开数据汇总。

高价购买的志愿填报指导服务，实则与考生自己研究报考规则作出的判断相差不多。东部某高校大一学生小郭去年花6000余元在生源地购买了志愿填报指导服务。“大部分规划师就是帮着筛一筛符合要求的学校。我想着收费贵的应该更专业，结果他们报的跟我自己报的一点区别也没有，他有时候知道的还没我多。”小郭说，感觉钱白花了。

如何弥补“信息差”？

教育部连续多年发布预警，提醒广大考生及家长谨防“高价志愿填报指导”诈骗陷阱；各省级教育行政部门、招生考试机构还会同市场监管、公安等部门开展高考志愿填报服务专项治理。

考生和家长有必要为志愿填报指导服务付费吗？

“对于考生来说，与其听信某些‘高考志愿规划师’的‘专业指导’，不如从自身实际情况出发，综合考虑个人爱好、学习能力和发展潜力，充分利用公共信息资源，科学合理确定适合自己的高考志愿。”浙江大学本科生招生办主任汤海旸说。

多名往届考生和高中教师指出，认真研究各地教育部门、各院校发布的公开信息；明确自身特长兴趣，不盲从、勤思考；积极向学校老师、学长学姐询问经验——做好这几点，就能够作出较为满意的志愿选择。

“高考志愿填报是高中毕业生的‘最后一课’，填报志愿的过程，本身也是考生认识自我、规划未来的重要一步。”一位资深高中教师说，不宜将志愿填报只寄托于“花钱解决”，应充分发挥学生的主观能动性。

采访中，很多家长反映，当前高校专业日新月异，建议教育部门将相关数据及报考信息更大程度公开，避免给某些一味逐利的志愿填报指导机构留下可乘之机。

对此，教育部阳光高考平台今年首次推出“阳光志愿”信息服务系统，基于大数据，免费为考生提供志愿推荐、专业介绍、心理测评、就业去向及前景查询等服务。

汤海旸认为，高中学校作为开展志愿填报指导的主阵地，对学生的帮助作用还有待加强，这在农村高中学校表现得尤为明显。“建议进一步加强对高中教师的培训，把包括志愿填报指导在内的学生生涯规划教育融入高中日常教学。”

“生涯教育与思政教育、心理教育可一体化融合开展，促进高中学业、大学专业、未来职业衔接贯通。”全国大学生职业发展教育研发基地首席专家顾雪英建议，尽快设计出台面向高中的生涯教育课程体系，让学生在高中阶段主动思考自己未来的发展方向，找到自己的兴趣点和优势所在。（记者杨湛菲、周思宇、陈席元、刘宇轩，参与采写：杨芊叶）

(责编：岳弘彬、牛镛)