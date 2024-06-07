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华中师范大学：

挖掘优秀教师典型 大力弘扬高尚师德

党波涛
2024年06月07日10:32 | 来源：人民网-教育频道
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教师是立教之本、兴教之源，是教育发展的第一资源。近年来，华中师范大学持续推进教师队伍建设，通过深入挖掘与精心报道先进教师的典型事迹，大力弘扬高尚师德，发挥榜样引领作用，激发全校教职工的工作热情，大力弘扬教育家精神，推动教育教学工作不断取得新的进步。

一是明确目标，树立导向。挖掘与报道先进教师典型的首要任务是明确目标。通过典型教师的示范作用，学校以从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求等方面弘扬教育家精神，引导广大教师不断提升自身素质，为培养更多优秀人才贡献力量为目标。因此，在挖掘典型的过程中，学校始终坚持这一导向，确保所选取的典型教师能够代表新时代教师的精神风貌。

二是深入调研，发掘典型。在典型教师挖掘选拔过程中，学校进行了深入的调研工作。通过查阅教学档案、听课评课、与教师和学生交流等多种方式，全面了解教师的教育教学情况，发掘出那些在教学、科研、管理等方面表现突出的教师典型。同时，学校还注重从教师的日常工作生活中寻找闪光点，捕捉那些平凡中的伟大，展现教师的真实风采。

三是精心策划，全面报道。学校有关部门精心策划报道方案，力求通过文字、图片、视频等多种形式，全方位、多角度地展现教师的先进事迹。宣传报道中，学校注重突出教师的教育理念、教学方法、科研成果等方面的特色，同时也不忘展现他们的人格魅力和生活态度。通过深入报道，让广大师生更加深入地了解教师背后的动人故事。

四是总结经验，持续改进。在挖掘与报道先进教师典型的过程中，我们不断总结经验教训，不断改进工作方法。我们认识到，要真正挖掘出有价值的典型，必须深入基层、深入实际、深入群众，广泛听取意见和建议。同时，我们还注重与其他高校和媒体进行交流与合作，学习借鉴他们的先进经验和做法，不断提升我们的工作水平。

五是以点带面，形成氛围。通过先进教师典型的挖掘与报道，学校希望能够形成一种积极向上的氛围，激发全校教职工的工作热情和创造力。因此，在报道典型的同时还注重加强宣传教育，通过举办座谈会、交流会、沙龙、下午茶等形式，让更多的师生员工了解典型教师的先进事迹和精神风貌，将先进典型的力量转化为推动学校发展的强大动力。

（作者单位系华中师范大学）

(责编：李依环、熊旭)

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