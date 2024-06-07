值此中法建交60周年之际，国际金融论坛（IFF）与巴黎文理研究大学（PSL）联合发起“全球可持续发展领航者计划”，并共同创办首个全球可持续发展高级公共管理博士项目（Executive DPA）。

据了解，该项目将立足国际学术前沿，根植中国改革实践，为具有扎实公共事务背景和产业管理经验的学员提供一系列高端课程和讲座。学员将深入洞察环境、社会、经济和企业可持续发展的内涵，掌握可持续发展的关键理论和分析框架。

作为项目的合作方，国际金融论坛（IFF）将为学员提供IFF全球年会、国际学术会议等高级别会议的参与机会，并通过专题课程、讲座、对话、游学等形式，广泛开展东西方文明对话，探讨全球可持续发展的路径与议程。

完成所有课程并考核合格的学员，将获得参加博士论文答辩的资格，通过巴黎文理研究大学（PSL）学位评审委员会的答辩后，将荣获高级公共管理博士（Executive DPA）学位证书。IFF还将为顺利完成学业的学员颁发全球可持续发展领导力课程证书，并有机会成为IFF可持续发展委员会成员或IFF全球可持续发展研究院研究员。

据悉，该项目的报名申请工作已启动，申请者需在9月15日前完成申请。最终录取名单将于10月31日发布，开学典礼将于11月22-24日在IFF全球年会期间举行。

(责编：郝孟佳、熊旭)