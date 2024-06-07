人民网北京6月7日电 （记者郝孟佳）近日，第十届中国研究生未来飞行器创新大赛正式启动。大赛以“畅行天地，逐梦未来”为主题，旨在通过竞赛方式激励广大研究生深入开展科学技术探索、瞄准关键技术难题展开攻关，提高广大研究生在航空航天领域科研创新能力、工程实践能力。

据介绍，大赛设置了常规赛道、企业赛道、挑战赛道以及国际赛道，共计17个赛题。常规赛道专注于飞行器的总体设计与分系统开发，囊括了航空、航天飞行器及飞行汽车等关键技术领域。企业赛道着眼于市场的实际需求，涵盖了新能源动力系统创新设计等前沿话题。挑战赛道强调技术突破与实践操作，包括飞行器与地面车辆协同巡检、天基光学观测星座轨道设计等高难度任务。国际赛道则放眼世界，探索创新的空天飞行器概念，推动大赛向国际化发展。本次大赛初赛报名将于7月20日截止，现场决赛将于11月举行。

大赛还紧密结合国家航空航天领域的战略需要，增设了飞车竞赛领域，特别关注飞行汽车及低空经济，以及未来飞行器技术的发展方向。

据了解，本次大赛由教育部学位管理与研究生教育司指导，中国学位与研究生教育学会、中国科协青少年科技中心主办，中国宇航学会、中国航空学会联合主办，由北京理工大学、深圳北理莫斯科大学、中国汽车工程学会飞行汽车分会、广东院士联合会共同承办。

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