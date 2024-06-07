人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

助梦高考生 书记校长有话说——

同济大学党委书记方守恩：从容自信迎接挑战 展现最好的自己

2024年06月07日08:56 | 来源：人民网-教育频道
小字号

2024年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。

那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们无畏高考，踏浪前行，加油！

人民网北京6月7日电 （记者李依环）“十年磨砺，追光而上。今天，你们将带着梦想步入高考考场，我在这里向大家致以最诚挚的祝福和最美好的祝愿，也代表学校和全体同济人为你们加油鼓劲。”2024年全国高考今日拉开大幕，同济大学党委书记方守恩通过人民网向全国考生送上温暖祝福。

方守恩表示，高考是人生中的一次重要经历，请相信同学们流过的每一滴汗水都是努力的印记，每一份坚持都将成为成功的基石。希望大家从容自信迎接挑战，在高考的舞台上展现最好的自己，实现自己的梦想。

科教济世，与国同行。同济大学历史悠久、声誉卓著，是我国最早的国立大学之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过117年的发展，同济大学已经成为一所特色鲜明的综合性、研究型、国际化大学，培养了数十万名的社会栋梁和专业精英。

“今天，我们也已经做好准备，迎接作为新生力量的你们加入同济。未来，同济大学愿与你们一起同舟共济、奋楫远行。祝大家高考顺利，金榜题名！”方守恩寄语道。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部