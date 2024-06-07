2024年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。 那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们无畏高考，踏浪前行，加油！

人民网北京6月7日电 （记者李依环）“十年磨砺，追光而上。今天，你们将带着梦想步入高考考场，我在这里向大家致以最诚挚的祝福和最美好的祝愿，也代表学校和全体同济人为你们加油鼓劲。”2024年全国高考今日拉开大幕，同济大学党委书记方守恩通过人民网向全国考生送上温暖祝福。

方守恩表示，高考是人生中的一次重要经历，请相信同学们流过的每一滴汗水都是努力的印记，每一份坚持都将成为成功的基石。希望大家从容自信迎接挑战，在高考的舞台上展现最好的自己，实现自己的梦想。

科教济世，与国同行。同济大学历史悠久、声誉卓著，是我国最早的国立大学之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过117年的发展，同济大学已经成为一所特色鲜明的综合性、研究型、国际化大学，培养了数十万名的社会栋梁和专业精英。

“今天，我们也已经做好准备，迎接作为新生力量的你们加入同济。未来，同济大学愿与你们一起同舟共济、奋楫远行。祝大家高考顺利，金榜题名！”方守恩寄语道。

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