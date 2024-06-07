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联合国教科文组织推动“教育绿色化”

2024年06月07日08:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社巴黎6月5日电  （记者徐永春）联合国教科文组织在6月5日世界环境日到来之际推出“教育绿色化”工具，呼吁增强对年轻人的环境教育，使他们能够更好地参与应对气候变化等问题。

　　据教科文组织5日发布的新闻公报，该机构向会员国和全球教育界推广两大工具：一是全新的《教育绿色化指南》，其中包括气候教育应含哪些内容，以及各国应如何将环境主题纳入主流课程等；二是全新的《绿色学校质量标准》，为如何创建“绿色学校”设定了要求。

　　公报介绍，教科文组织曾对100个国家的课程框架进行分析，结果显示，其中近一半未提及气候破坏问题；仅23%的教师认为自己能够在课堂上正确讲解气候行动；70%的受访青少年无法解释气候破坏问题，并对这一内容目前的教学方式表示担忧。

　　公报说，为应对相关问题，教科文组织一直在领导“教育绿色化伙伴关系”，已有80多个会员国加入该倡议，它促成了包括联合国机构、民间社会、青年组织、私营企业在内1300多个组织间的合作，共同强化教育在应对气候破坏中的作用。

　　联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，学校和课程绿色化是长期应对气候破坏的最佳手段之一，现在需要将环境教育纳入各阶段、各学科主流教育，从而让年轻人明白自身改变现状的力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月07日 16 版）

(责编：李昉、李依环)

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