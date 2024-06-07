本报香港6月6日电 （记者陈然）近日，24个香港高校研发团队与香港特区政府创新科技署签署合作备忘录，获得总值逾10亿港元的资助。成为首批落实参与“产学研1+计划”的项目，涵盖健康及医药科学、新材料及新能源、人工智能及机械人、先进制造、环境农业及海洋生物科技等领域。

“产学研1+计划”由创新科技署于2023年10月推出，旨在激励产学研协作、推动科研成果转化和产业发展。计划获拨款100亿港元，以配对形式资助不少于100支来自8所资助大学的高潜力团队，每项可获批1000万港元至1亿港元不等，评审准则包括项目的创科内容、成果商品化机会、团队技术及管理能力、能否配合特区政府政策或对整个社会有利等。首轮申请为期1个多月，共收到94份。

此次入选的项目包括香港大学团队的免疫治疗用抗癌症药物、香港科技大学团队针对家族性阿尔兹海默症的基因治疗策略、香港城市大学团队的新一代可印刷式高效光伏等。

特区政府创新科技及工业局局长孙东在仪式上感谢各校对计划的积极回应，并表示期待获资助项目能够带动独角兽企业的诞生。除了推出该计划以加强中游产业外，特区政府还致力于发展下游产业，通过促进各产业良性循环互动，推动香港创科生态的发展。

特区立法会议员、“产学研1+计划”督导委员会主席邱达根表示，当前香港正需相关拨款促进研发成果商品化、释放创科界的最大潜力，该计划的推出正合其时，在香港建立蓬勃的创科生态循环中起到重要作用。

签署仪式后，创新科技署还将与有关研发团队确定具体资助金额等内容细节。

(责编：李昉、李依环)