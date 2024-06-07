本报记者 叶 子

在重庆电子工程职业学院，智能互联网络技术专业的学生们在上信息系统设备安装与调试实训课。

孙凯芳摄（人民图片）

近期，在新疆乌鲁木齐经济技术开发区举办的2024年自治区信息产业（互联网行业）专场招聘会上，求职者与企业工作人员洽谈。

孙振嵩摄（人民图片）

近日，2024年全民数字素养与技能提升月活动在第七届数字中国建设峰会开幕式上启动。本届提升月以“数字赋能 全民共享”为主题，以助力提高人口整体素质、服务现代化产业体系建设、促进全体人民共同富裕为目标，强化数字教育培训，优化教学资源供给，丰富数字应用场景，完善数字环境保障。

数字素养与技能内涵广泛，主要是指人们在数字时代学习工作生活需要具备的信息获取和处理能力、数字交流能力、数字内容创造能力、数字安全意识、数字化问题解决能力等一系列素养和技能。专家表示，顺应数字社会建设步伐不断加快的时代潮流，应不断提高全民数字素养与技能，让广大人民群众共享数字红利。

主题活动丰富多彩

网络安全法律法规有哪些？如何保护网络个人信息？如何预防网络沉迷？近日，河北省深州市委网信办走进深州市职教中心，开展全民数字素养与技能提升“进校园”宣传活动。活动将数字素养与技能提升融合到实际教学中，走进课堂，通过互动提问、观看视频等方式，引导学生正确认识和使用互联网，合理有效利用数字资源，文明上网、安全上网。

一场别开生面的学生数字素养提升实践活动，日前在湖北省武汉软件工程职业学院体育馆举行。活动分为创客类、机器人类、人工智能类三个大项21个小项。1200支队伍、2300名选手现场制作报名作品，完成程序编写、功能调试及演示文稿。随后，评审专家对作品进行问辩，选手间开展分享。在动手实践的过程中，中小学生发挥了创造热情，提升了数字素养与技能。

在重庆市2024年全民数字素养与技能提升月活动上，数字素养通俗读本《全民数字素养提升100问》正式发布。聚焦数字时代衣食住行发生的新变化，读本围绕数字消费、数字出行、数字家庭、数字学习、数字工作、数字生产、数字安全等7个方面，回答了共计100个普遍关心的数字问题。

2024年全民数字素养与技能提升月活动开启后，各地突出赋能增效和便民惠民，采用线上线下相结合的形式，推出开放日、讲座、展览、培训、比赛等丰富多样的活动，让更多人能够参与进来，享受数字学习的乐趣，提高数字思维、数字认知、数字技能。

从5月底至6月底，上海将举办“数字素养与新兴技术融合发展”主题论坛、“智暖银龄”长者数字生活工作坊互动助老课程、第二届“老友数申活”上海老年人短视频征集活动、第三届上海大学生数字素养与技能提升科普漫画大赛、第二届上海中小学生数字素养与技能提升科普漫画大赛、第二季“声动东方小主播×数字好少年”招募活动等。

提升月期间，江苏将组织开展全民数字素养与技能培训基地开放日活动、苏货直播“新农人”培育行动、老年人运用智能技术培训、师生数字素养与技能提升活动等18项系列主题活动。

工业互联网“学优秀、对标杆”，银龄科普助力老年人科学素养提升，社会保障卡居民服务“一卡通”应用宣传教育，高素质农民手机应用技能培训……山西准备了多种多样的活动，旨在促进全民共建共享数字化发展成果。

在内蒙古自治区，科普专家和志愿者将深入社区、村庄、老年活动中心、学校、企业等地开展科学素养普及讲座，举办内蒙古青少年科技创新大赛（人工智能方向），依托科技馆、科普教育基地、科普大篷车等场所开展数字领域专题培训和数字技能应用推广。

数字资源开放共享

近日，在上海交通大学闵行校区软件大楼一楼大厅展出的网络安全科普展，吸引了不少观众。

展览展示了近三年在全民国家安全教育日公开发表的科普作品和部分新研制的科普作品，包括密码安全、人工智能安全、个人信息安全、移动应用安全以及星链安全等主题。网络安全科普作品展设有互动环节，配合展板、多媒体视频等形式，推进网络安全知识普及传播，提升全民数字素养、网络安全意识和防护技能。

“在数字化时代，全民数字素养与技能的提升对于推动社会经济发展、促进科技进步和提高公民生活质量具有至关重要的作用。”上海交通大学特聘教授胡洁接受本报采访时表示，数字素养不仅包括对数字技术的理解和应用能力，还涉及信息获取、处理、创新和安全等多方面能力。

去年，78家单位入选首批国家级全民数字素养与技能培训基地。其中，上海交通大学入选数字创新类全民数字素养与技能培训基地。学校建设高端专业智库平台、数字资源共享平台、数字文化共创平台、育人生态创新平台四大数字平台，让数字素养与技能培训落地开花。在数字资源共享方面，基地重点建设“好大学在线”慕课平台，提供全天候课程供给，自建E-learning、好课优选等网络学习空间，开展“天地网项目”等示范工程，将优秀教学资源输送到西藏、宁夏等地。

截至2023年12月，中国网民规模达10.92亿人，互联网普及率达77.5%。不过，数字建设不平衡现象仍然存在，不同群体在数字资源获取、处理、运用等方面的素养与技能鸿沟，仍影响着我国数字经济发展的社会基础。

由中央网信办、中央党校（国家行政学院）建设的“全民数字素养与技能提升平台”已经上线，推动重点院校、科研机构、社会组织等向社会开放学习课程、教学工具、应用案例等数字资源。

胡洁指出，提升全民数字素养与技能，是实现社会全面进步和可持续发展的关键，需要政府、教育机构、企业和社会各界的共同努力，也需要每个公民的积极参与和自我提升。提升全民数字素养，可以帮助不同群体跨越数字鸿沟，实现信息资源的公平获取，促进社会公平和整体进步。

加快培养数字人才

在广汽研究院智能驾驶仿真实验室，有一群软件工程师的工作任务与众不同——给智能驾驶系统当“教练”。

借助腾讯云的高精地图、数字孪生、游戏引擎等技术，广汽研究院研发了智能驾驶数字孪生平台，可以远程监控智能驾驶车辆在实际道路上的测试，也可以模拟各种场景，帮助处理现场紧急情况。张清凤就是一名智能驾驶系统“教练”。在《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》里，他的职业属于数字孪生应用技术员。

“通俗地说，这些测试场景和数据，就是智能驾驶系统学开车的 ‘教材’。”张清凤说，通过数字孪生技术，实验室的智能驾驶系统测试昼夜不息，一天就可完成超百万公里的验证里程。目前验证的环境模型已覆盖全国主要道路。

近年来，随着数字经济规模快速增长，新业态、新模式层出不穷，催生出大量新职业。近日，人力资源和社会保障部发布公示，拟增加19个新职业和29个新工种，其中网络主播、智能网联汽车测试员、智能制造系统运维员等9个职业为数字职业。

与此同时，加快数字人才培养也成了当务之急。吉林师范大学马克思主义学院教授韩强表示，培养具有数字素养与技能的数字人才，是推进经济数字化转型、建设创新型国家的战略基础。要提升全民数字素养与技能水平，夯实新质生产力发展的人力资源基础。

据了解，此次提升月期间，浙江将组织数字高技能人才倍增行动和“一试双证”试点、“数字新农人”培育、退役军人数字化职业技能培训、国有企业职工数字素养提升行动、数智领域劳模工匠助企行等；湖南发布全民数字素养与技能培训基地“携手行动”及“品牌目录”“培训菜单”，将以提升月为契机，加快构建全民数字素养与技能发展培育体系；西藏自治区将开展农牧民手机应用技能培训周……针对数字人才培育，多地提出举措，以提升全民数字化发展适应力、胜任力、创造力。

(责编：李昉、李依环)