原标题：李佑楚：“不平凡”遗愿托举青年人才

搜索“李佑楚”，网上能找到的只有他简短的个人简介和一些论文链接。但就是这样一位“平凡”的科研人员，却留下了“不平凡”的遗愿：将房产卖掉，全部房款用以奖励后学。

6月4日，李佑楚颗粒学和流态化学科发展基金捐助仪式暨李佑楚青年托举计划启动仪式在中国科学院过程工程所举行。该计划旨在点燃更多青年科研人才的激情与梦想，激励更多青年师生勇攀科学的高峰。

李佑楚生前是中国科学院过程工程所研究员，一生专注于流态化技术及化学工程的应用基础研究。“一辈子坚持做好一件事”是李佑楚的人生信条。

20世纪70年代，中国科学院院士郭慕孙和李佑楚在快速流态化研究方面取得了令国内外瞩目的成绩。李佑楚、郭慕孙等合著的《快速流态化的流动》一文发表在1979年的《化工学报》上，1981年该文被美国《国际化学工程》杂志全文刊译。两人的相关成果被国际学术界称为Li（李佑楚）—Kwauk（郭慕孙）模型。

虽然李佑楚在学术研究成绩斐然，但生活中他却淡泊名利、谦虚低调。在过程工程所师生的眼中，李佑楚永远面带微笑，从不讲究吃穿，艰苦朴素，春夏常是一件白衬衫，秋冬就是一件棕色大衣。

中国科学院过程工程所研究员王维是李佑楚的学生。在王维的印象中，李老师关心学生们学业和工作上的困难，唯一的爱好就是工作。

“老师曾给我写了满满两页纸未来可能做的研究方向，让我了解后再选择。”王维说。

退休后，李佑楚一边忙着指导学生，一边潜心著书立说。经过八年的不懈努力，2008年，他编著的《流态化过程工程导论》一书终于面世。李佑楚遗孀沐静秋回忆说：“李佑楚曾答应退休后带我出去旅游，可是等到退休他却一直坐在书房里写呀写呀，最终将毕生的研究成果写成书出版。我既无奈，又欣慰。”

2021年，李佑楚因病逝世。去世前，他曾留下遗愿：将生活了半辈子的房产卖掉，卖房款全部捐献，用于奖励后学，激励更多青年人专注流态化和颗粒学研究。根据李佑楚遗愿，沐静秋将600余万元房款悉数捐赠给中国科学院大学教育基金会，设立李佑楚研究员奖励基金。

“李佑楚一直认为自己对国家作的贡献还不够，应该再多做出一些创新成果，缩小和发达国家的差距。他写书和捐献房款都是希望能对国家、对研究所有交代，对年轻人有帮助。”沐静秋说。

中国科学院院士、李佑楚青年托举计划专家委员会主任李静海曾与李佑楚共事多年，他对李佑楚的印象是“低调、平实、实事求是，对年轻人非常爱护”。李静海表示，李佑楚颗粒学和流态化学科发展基金的启动是对李佑楚老师在颗粒学和流态化领域卓越贡献的缅怀，也是对他毕生致力于科研和教育事业的崇高精神的庄重传承与弘扬。

（记者 陆成宽）

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