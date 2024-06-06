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助梦高考生 校长有话说——

北京语言大学校长段鹏：以奋斗之我叩开通向梦想的大门

2024年06月06日14:36 | 来源：人民网-教育频道
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2024年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。

那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们无畏高考，踏浪前行，加油！

人民网北京6月6日电 （记者孙竞）“高考在即，愿广大考生都能以青春之我、奋斗之我，叩开通向梦想的大门。”2024年全国高考即将拉开大幕之际，北京语言大学校长段鹏通过人民网向全体考生送上寄语。

段鹏介绍，作为教育部直属重点高校，以及新中国创办的唯一一所以语言命名的高校，今天的北京语言大学，已经发展成为一所以中国语言文学、外国语言文学、区域国别学3个一级学科作为学科高地，以汉学与中国学、语言科学和国际中文教育作为特色的多学科协调发展的世界知名大学，是大家汲取知识、开拓视野、成长成才的理想殿堂。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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