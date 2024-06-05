人民网北京6月5日电 （记者孙竞）日前，在北京林业大学生态文明智库中心揭牌成立一周年之际，生态文明智库高质量发展研讨会在该校举行。

北京林业大学党委书记王洪元指出，智库建设要突出自身优势和特点，形成品牌优势，努力以全新的思维、方法、构架推出有说服力和公信力的实质成果。要立足专业领域，形成深厚的学术积淀和人才储备，将研究成果转化为政策建议和实践指导，锚定国家所需，真正发挥智库的理论先导和决策咨询作用。他倡议，构建汇聚智慧、共享资源、协同创新的生态文明智库联盟，形成推动生态文明智库发展的强大合力。

据悉，北京林业大学生态文明智库中心于去年5月31日揭牌成立，旨在发挥学校专家人才优势特色和资源禀赋，全方位、全口径支撑服务国家生态文明建设和林草行业高质量发展。一年来，智库中心聚焦生态文明建设重点领域，以服务党和政府决策为宗旨，以政策研究咨询为主攻方向，有计划有重点地统筹、调整、优化各智库机构行政和业务职能，加强智库机构培育和专家队伍建设，主动服务国家生态文明战略和行业发展需求，为党和政府科学决策提供高质量智力支持。

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