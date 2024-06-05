人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

北京林业大学举办生态文明智库高质量发展研讨会

2024年06月05日17:41 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月5日电 （记者孙竞）日前，在北京林业大学生态文明智库中心揭牌成立一周年之际，生态文明智库高质量发展研讨会在该校举行。

北京林业大学党委书记王洪元指出，智库建设要突出自身优势和特点，形成品牌优势，努力以全新的思维、方法、构架推出有说服力和公信力的实质成果。要立足专业领域，形成深厚的学术积淀和人才储备，将研究成果转化为政策建议和实践指导，锚定国家所需，真正发挥智库的理论先导和决策咨询作用。他倡议，构建汇聚智慧、共享资源、协同创新的生态文明智库联盟，形成推动生态文明智库发展的强大合力。

据悉，北京林业大学生态文明智库中心于去年5月31日揭牌成立，旨在发挥学校专家人才优势特色和资源禀赋，全方位、全口径支撑服务国家生态文明建设和林草行业高质量发展。一年来，智库中心聚焦生态文明建设重点领域，以服务党和政府决策为宗旨，以政策研究咨询为主攻方向，有计划有重点地统筹、调整、优化各智库机构行政和业务职能，加强智库机构培育和专家队伍建设，主动服务国家生态文明战略和行业发展需求，为党和政府科学决策提供高质量智力支持。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部