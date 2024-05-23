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助力农民工提升学历提高技能（纵横）

程莉莉
2024年05月23日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，国家统计局公布的《2023年农民工监测调查报告》显示，2023年有15.8%的农民工拥有大专及以上学历。10年前，这一数字仅为7.3%。这是农民工群体求进步、谋发展的强烈意愿和实际行动使然，也是政府部门、工会组织、高校、企业等各方共同支持、推进的结果。

　　近年来，越来越多农民工通过学习打开职业发展新空间。比如，被称为“北大保安成人高考第一人”的张俊成，从北大法律系毕业后，回老家创办了一所职业学校并担任校长；和父亲一起外出打工的钟博，在装修工地收到了湖北省武昌工学院的录取通知书……他们的努力不仅让自己圆了梦，还为更多农民工树立起榜样，激励人们求学进取、奋发向上。

　　农民工用奋斗实现梦想，少不了各方力量的支持。2016年，教育部和中华全国总工会就印发《农民工学历与能力提升行动计划——“求学圆梦行动”实施方案》，整合政府部门、工会系统、高等院校、行业协会、企事业单位和其他社会资源，共同加大对农民工继续教育工作的投入。目前，这一行动已覆盖全国500多所高校，助力超过240万名职工提升了学历。

　　也要看到，高学历农民工仍是少数。推动农民工群体学历整体提升，还有很长的路要走。比如，要帮助农民工处理好工作与学习时间之间的冲突。不少农民工劳动时间长、劳动强度大，业余时间学习并非易事。不让现实困难浇熄他们的求学热情，需要更多支持和关爱。江苏宿迁市不少重大项目都开设了“农民工夜校”，向农民工提供丰富课程，不失为有益尝试。

　　诚然，一纸学历证书并不意味着光鲜亮丽的职位和丰厚的收入，但提升学历、提高技能，能让农民工找到更多为国家和社会作贡献的机会与平台。坚持不懈的求学过程，也是开启别样精彩的过程，能让他们更多地了解世界、观照自我，拓展生命的视野，增添生命的厚重。我们乐见更多包括农民工在内的劳动者在不断提升自我、开拓进取的道路上，成就精彩人生。

　　（摘编自《工人日报》，原题为《乐见高学历农民工十年翻一番》）

　　《 人民日报 》（ 2024年05月23日 05 版）

(责编：孙竞、李依环)

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