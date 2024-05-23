丁雅诵

守正创新推动思政课建设内涵式发展，对促进青少年全面发展、增强全民族创新创造活力、确保党和人民事业后继有人等都具有重要意义

走进故宫博物院体悟文化传承，进入北京孔庙和国子监博物馆感受文脉变迁，“北京中轴线上的大思政课”深受学生喜爱；在上海，复旦大学“强国之路”思政大课引领学生深入一线、体验生产制造，在中国式现代化建设的伟大实践中把握时代脉搏；在广东深圳的华强北博物馆，“行走的思政课”使学生了解华强北的历史变迁，感悟深圳科创之城的独特魅力，领悟特区精神的精髓……近年来，形式多样的思政课不断涌现，助力青少年立鸿鹄志、做奋斗者。

“为学须先立志”。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平总书记近日对学校思政课建设作出重要指示指出：“要始终坚持马克思主义指导地位，以中国特色社会主义取得的举世瞩目成就为内容支撑，以中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为力量根基，把道理讲深讲透讲活，守正创新推动思政课建设内涵式发展，不断提高思政课的针对性和吸引力。”贯彻落实好这一重要要求，当以新时代党的创新理论为引领，立足新时代伟大实践，不断推动思政课改革创新。

新时代伟大成就，为思政课铸魂育人提供了鲜活素材。从讲授“共同富裕的大格局”，到研讨“中国特色科技创新如何赋能共同富裕”；从阐释“数字中国与科技创新”，到探讨“数字化转型如何助力传统制造业提质增效”……清华大学聚焦中国式现代化这条主线，深入推进“形势与政策”课改革创新，大班讲授“知全局”，小班研讨“谋一域”，既讲清楚“形势”，也讲明白“政策”，强化了清华学子的使命担当。事实证明，不断创新教学内容，充分发挥新时代伟大成就的教育激励作用，思政教育就能实现知、情、意、行的统一，引导学生立德成人、立志成才。

文化自信是思政课铸魂育人的深厚力量。上海中共一大纪念馆工作人员受邀走进中小学校，为孩子们讲解馆藏珍贵文物背后的历史故事；西安交通大学学生在“西迁精神虚拟体验中心”专区，感受前辈们“打起背包就出发”的火热青春；宁夏固原市第二中学和弘文中学师生徒步往返108里山路，只为向革命先烈表达缅怀和敬意……中华民族几千年来形成的博大精深的优秀传统文化，中国共产党带领人民在革命、建设、改革过程中锻造的革命文化和社会主义先进文化，为成风化人提供了丰富的精神养分。以中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为力量根基，深入挖掘时代价值和思想内涵，有助于帮助学生们塑造昂扬向上的风貌、树立担当作为的品格。

守正创新推动思政课建设内涵式发展，对促进青少年全面发展、增强全民族创新创造活力、确保党和人民事业后继有人等都具有重要意义。不断开创新时代思政教育新局面，改进课程内容和讲授方式，思政课教师责任重大。壮大“政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正”的教师队伍，打造更多学生真心喜爱、终身受益的思政课，让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人将不断涌现。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 05 版）

(责编：孙竞、李依环)