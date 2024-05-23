本报北京5月22日电 （记者施芳）为推动京津冀三地养老服务人才队伍互促共建，扩大养老服务人才来源渠道，5月21日，京津冀养老服务人才校企合作培养对接活动在京举行。来自北京、天津、河北、辽宁、黑龙江等15地的25家职业院校代表与京津冀地区的35家养老服务企业代表现场参会，其中6家单位进行项目推介，60家单位现场合作签约。

活动由北京市民政局、天津市民政局、河北省民政厅联合中国社会福利与养老服务协会举办。当天，同步举办了京津冀养老服务人才招聘会，来自京津冀地区的数十家养老服务企业发布了涵盖养老护理、康复治疗、心理咨询、养老经营管理等领域的近千个用工岗位。

人才协同是京津冀养老服务协同的重要内容。去年以来，三地民政部门依托京津冀养老协同专题工作组，制定出台《京津冀养老服务人才培训协同工作方案》，举办了养老服务人才线上培训班，累计培训三地从事养老服务工作的机构负责人、管理人员和养老护理员共计1.1万余人；推动养老服务人才资源互补，三地共有16个县级以上地区建立了常态化的养老护理员输入对接关系。

下一步，京津冀民政部门将继续坚持“同质同标”原则，推动三地养老服务人才队伍协同发展取得新成效。健全完善养老护理员劳动力输入对接机制，推动京津冀区域劳动力资源优化配置；组织开展京津冀养老服务人才协同培训，实现培训结果三地互认，促进养老服务人才交流互通；加强京津冀养老服务人才培训基地、见习基地建设，稳步提升从业人员整体素质，助力三地养老服务业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 04 版）

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