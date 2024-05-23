原标题：看，文博馆里的美育热潮

8月的清晨，成都天府艺术公园内，已开展数周的2023成都双年展依旧热度不减，许多市民刚刚结束晨练便来到位于公园内的成都市美术馆“N刷打卡”；千里之外的上海世博会博物馆内，“梵高再现”沉浸式光影大展正在举办。上千平方米的光影空间里，浩瀚的向日葵花海与夏秋之交的炙热阳光相互辉映，一同点燃了市民的热情；傍晚，北京街头华灯初上，中华世纪坛入口处，由众多游客组成的“长龙”格外醒目，人们只为在四大特展及丰富多彩的文化活动中深度体验一把别样的“艺术之夜”。

在这炎热的季节里，全国各地举办的各类文化艺术展览吸引众多观众观展，文博馆里人气满满。

“这是我们‘北京观展计划’的第三站，上周还去了故宫、国博，之后还会带孩子去中央美术学院和798艺术区。”中国美术馆展厅内，来自重庆的杨女士正带着8岁的孩子参观“墨韵文脉——八大山人、石涛与20世纪以来中国写意艺术展”。她表示，自己作为一名高校美术教师，一直很重视儿童美育，希望利用暑假时间让孩子通过各类展览接触不同的艺术样态，培养其对美的感知力。翻开她精心制作的《假期观展手册》，各类展览清晰标注在手绘地图上。

今年，文化艺术类的相关主题展览可谓“爆款”频出。在中国工艺美术馆中国非物质文化遗产馆内，“旷古遗音”古琴特展，展出了自唐至清的历代古琴艺术；在中国大运河博物馆里领略古代运河风光；在中国美术馆中纵览传统美术经典……人们在畅游展览的同时，也开启了一场触摸历史文脉的旅程。

暑假期间在宁波市文化馆巡展的“大地拾遗——首届青少年社会美育艺术装置展”火爆异常。展览以大地为主线，通过多样视角聚焦中国多彩的地域文化。“对孩子而言，‘艺术’是一种成长方式，在美的教育之下培养健全的人格，是推动社会进步与发展的重要动力。”作为展览的发起方，中国美术学院社会美育学院院长竺照轩表示，希望通过别具巧思的展陈设计，让每一位观众都能够身临其境地感受脚下这片土地所承载的厚重历史，期待通过全国巡展为更多孩子献上精彩的“文化课堂”。

“为了迎接暑假期间前来观展的市民，我们精心设计了不同类型的主题展览，旨在让家长与孩子一起参与其中，共同体验艺术的多维魅力。”在浙江美术馆馆长应金飞看来，美术展览是人们欣赏美术佳作、提升文化素养的重要途径，除了注重传统文化的传承，还应重视培养孩子对于中外艺术发展脉络及趋势的认知。“在人工智能技术飞速发展的数字化时代，涌现出很多关于素描意义的讨论之声，于是我们在暑假期间举办了素描主题展、速写主题展来体现浙江美术馆的态度。同时，我们也与时俱进，积极策划数字艺术展览，既展现艺术与科技的互融共生，亦揭示出人文思想在技术革命中的重要作用。”应金飞说。

如今，更多的展览以数字技术为媒，让艺术作品拥有了更强的交互性、即时性和可变性等特质，从而为观众带来崭新的审美体验。

正在安徽省美术馆举办的“敦煌壁影——壁画与数字艺术展”上，精心打造的沉浸式数字艺术空间，将敦煌的壁影呈现在观众眼前；走进南宁国际会展中心，巨幅数字版《清明上河图》生动展现出北宋年间东京汴梁的繁盛景象；湖南博物院策划的“神游——历史时空中的数字艺术”展览，邀请5组艺术家运用数字技术与5件馆藏国宝文物进行“对话”，带领观众开启一场穿越时空的奇妙“神游”。

“数字艺术之所以受到人们的喜爱，其重要原因在于它强大的交互性。通过交互设计，艺术品不再‘高冷’，而是可以让观众参与其中，甚至成为作品的一部分。”在中央美术学院设计学院教授费俊看来，科技是推动艺术语言发展的主要动力之一，而科技与艺术相结合所带来的沉浸式体验，无疑能让孩子们在获取知识的同时收获快乐、激发想象。他创作的互动影像装置作品《飞鸟集》正在南方科技大学文博中心展出，当几名小观众跑过这幅数字花鸟长卷，画中植物便会随风摇曳，鸟儿也紧随其后，“山气日夕佳，飞鸟相与还”的诗情画意跃然眼前。

为了提升观众的参与感和体验感，暑假期间的许多展览还专门设置了文创DIY活动及亲子趣味游戏。伴随欢声笑语，家长与孩子一起完成“隐藏任务”、亲手制作纪念品，在锻炼思考能力、动手能力的同时，也拉近了亲子关系，增强了家庭凝聚力。

“中国国家博物馆的文物盖章卡片收集游戏真是趣味十足。”“大同美术馆的夏日手工创意活动深受孩子的喜爱。”“这次的西安观展之旅行程满满，也是收获满满。”……浏览各大博物馆、美术馆的官方微博留言区，多彩的观展记忆藏于字里行间。暑假的打开方式多种多样，无论是“特种兵式打卡”，还是深度体验展览的创意设计与文化内涵，人们都能学在其中，乐在其中，收获独属于自己的那份快意与清凉。

（记者 荣池）

(责编：李昉、李依环)