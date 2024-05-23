本报记者 赖 睿

日前，由中国书法家协会、中共泉州市委宣传部主办的“汉字之美·中国书法环球行”启动仪式暨“国际视野下的中国书法”学术讨论会在福建泉州举办。活动邀请来自日本、韩国、意大利、法国等国的专家学者，探讨中国书法的传播与交流，共话汉字之美。

中国书法历史悠久，是中华民族的文化瑰宝，也是全人类的文化遗产。早在秦汉时期，中国就有与海外进行文化交往的历史记载。随着丝绸之路的开辟，文书、信札、经书、典籍、字帖范本等流向海外，吸引了众多使者前来学习。

“在当今全球化语境下，作为汉字书写载体的书法在国际交往和文化传播中扮演着重要角色，成为当下中国文化对外交流的有力切入点。”中国文联党组成员，中国书协分党组书记、驻会副主席李昕说。

自20世纪90年代起，中国书协组织了一系列中外书法交流活动，其中，“汉字之美·中国书法环球行”项目是开展国际交流的主要平台。目前，中国书协已经在法国、德国、葡萄牙、澳大利亚、新西兰、墨西哥、加拿大、比利时、俄罗斯、毛里求斯等国组织书法展览，开展书法国际交流活动，让海外观众领略中国书法之美，了解中华优秀传统文化。

启动仪式后，“汉字之美：国际视野下的中国书法”学术讨论会举行。中外专家学者围绕“文明互鉴中的中国书法”“中国书法的国际性及其样态”等议题展开讨论。

日本关西大学名誉教授松浦章从海上交通的视角阐释了中日书法交流源流。他说，江户时代，日本通过“唐船”从中国引进了许多与王羲之有关的法帖，并在日本对其重新临摹翻刻，使其作品不断普及，从而形成了日本延续至今的对书圣王羲之的推崇。

广州美术学院教授、意大利汉学家毕罗认为，从书法的文化含义和艺术含量角度来看，书法是值得全世界关注的文化艺术传统。他提出，要把书法史上具有代表性的人物、作品与西方美术史上的人物、作品做类比，以此让更多西方人关注、了解书法艺术。

浙江大学教授白谦慎阐述了中国书法在美国的发展历程和现状，认为中国书法在美国的发展与艺术史学家方闻有莫大关系。从20世纪60年代开始，方闻在普林斯顿大学培养了数位以中国书法为研究方向的博士生，还在普林斯顿大学和大都会艺术博物馆建立了非常重要的书法收藏，并举办过重要的书法展览。

厦门大学副教授、韩国学者宋明信说，中国书法很早就传入韩国。韩国书法在学习中国书法的基础上，保持了本民族特有的书法美，形成了与中国、日本相区别的韩国书风。从这个意义上讲，今天的书法文化具有国际性。

中国书协主席孙晓云表示，在中外文明交流史上，中国书法向世界传递着中华民族亲仁善邻、协和万邦的正大气象和包容胸怀。近年来，中国书协举办了各类中外书法交流活动，不断增强书法艺术国际传播力，吸引了许多外国人士了解书法、学习书法。此次活动旨在通过国际交流研讨架设桥梁，进一步夯实合作基础，推动中国书法更好地走向世界。

当天，正在荷兰参展的中国书协欧洲代表团以及马来西亚、新加坡等国际书法组织通过线上方式参加活动。

(责编：李依环、李昉)