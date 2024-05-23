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让敦煌美学馨香四溢

黄炫梓
2024年05月23日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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人民大会堂宴会厅天顶通风口设计手稿
常沙娜作品

手持香炉的供养天女 初唐329窟
常沙娜作品

九色鹿 北魏257窟
常沙娜作品

“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”日前在中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）举办。展览分为生平介绍、敦煌临摹单元、花卉写生单元、十大建筑单元、新应用单元、科技与艺术6个部分。展品近400件，不仅有常沙娜在莫高窟学习时的临摹作品、个人花卉创作，也有她60多年的教学、研究内容，还有她与父辈的往来书信、新中国成立初期的建筑手稿等。常沙娜表示，希望通过此次展览把个人经历传递给更多年轻人，让大家感受敦煌文脉的丰厚滋养以及中华文化之美。

常沙娜，浙江杭州人，中国当代工艺美术家、教育家，原中央工艺美术学院院长，出版有《常沙娜花卉集》《中国敦煌历代装饰图案》《常沙娜文集》《黄沙与蓝天》等著作。

自2014年首次举办至今，“花开敦煌”展览已走过10个春秋。今年，“花开敦煌”展览即将迈入第二个10年，常沙娜与敦煌莫高窟结缘也已逾80年。1943年，12岁的常沙娜随父亲常书鸿走进茫茫沙漠，走进神奇的敦煌石窟。自那时起，艺术的种子就在她的心底生根发芽。

莫高窟是多民族多元文化交流融合的见证，敦煌文化中既有很多外来文化元素，也有传统的中华文化元素。1000多年前，中国古代匠师摆脱传统礼教的束缚，驰骋想象，在石窟中留下历史的印记。细看莫高窟壁画，线条、色彩、形象……无一不灵动鲜活，栩栩如生。

20世纪30年代，正在法国留学的常书鸿偶然看到一套《敦煌石窟图录》，深受震撼。常书鸿从西方美学的角度，看到了中国古典美学的境界。他不忍看着敦煌艺术凋落，毅然回国，走进莫高窟，成为其“守护者”。常沙娜追随父亲，一步步靠近敦煌艺术。

1944年至1948年间，常沙娜将莫高窟壁画中不同时代人物姿态、装饰、动植物以及藻井的图案等进行详细分类临摹。这段经历深深地影响了她。后来，常沙娜的设计均以敦煌图案为元素，成为当代中国美术设计的重要艺术形式。

新中国成立后，常沙娜在建筑学家林徽因的引导下转向工艺美术设计。她开始研究并保护即将失传的传统景泰蓝工艺。在林徽因的指导下，常沙娜将敦煌的鸽子元素融入景泰蓝设计中，设计了景泰蓝和平鸽丝巾和圆盘，成为“新中国的第一份国礼”，在国际舞台大放异彩。

1954年至1959年，常沙娜参与了共青团团徽设计，北京展览馆、首都剧场、人民大会堂、民族文化宫等新建筑的装饰设计，将所学的敦煌艺术元素应用其中。

1997年香港回归之际，中央人民政府赠送香港特区政府的大型雕塑《永远盛开的紫荆花》，也是由常沙娜主持设计的。

在很多人看来，艺术家是创造美的使者，他们用自己的才华和创意将世界变得绚丽多彩，让人感受美的力量和内心对于美好的共鸣。然而面对一幅幅美丽的佛造像和装饰图案元素作品广受赞誉时，常沙娜总是说：“这些都不是我画的，是我们的老祖宗画的。我只是把它们整理出来，让大家可以看得更清晰，可以好好地利用前人所留下来的神奇的符号，作为我们当代创意设计的灵感。”

但凡古物，自有其气韵，被岁月珍藏，却不曾遗忘。2014年7月，首次“花开敦煌”展览在北京今日美术馆开幕，滂沱大雨的午后，展厅里人潮涌动。彼时，83岁的常沙娜仿佛打开了敦煌莫高窟艺术的宝库，使父亲常书鸿与恩师林徽因对其推广敦煌文化艺术的嘱托，得到了一个新的回应。

10年间，“花开敦煌”展览足迹遍及全国20多个城市以及法国、俄罗斯、土耳其等国家，让更多人领略了敦煌的瑰丽与神秘。

在这期间，“花开敦煌”展览的内容也在不断更新。策展团队努力收集常沙娜这些年保留的作品。在这个收集、探讨、研究的过程中，常沙娜与敦煌艺术、图案、设计之间更多紧密的关系与创意再次被挖掘出来。如果说，此前的展览是以常沙娜14岁至18岁的临摹作品为主要蓝本，突出她的“童子功”，那么这次展览则是对常沙娜艺术生涯的一次全面展现。

在这场展览中，策展团队对常沙娜的艺术生命作了更多挖掘。比如，展出了她与父亲常书鸿学习油画的第一件作品，署名是Sa?ne。1931年3月，常沙娜出生于法国里昂索恩（Le Sa?ne）河畔，常书鸿用这条河流的名字为其取名，“沙娜”是音译。在随后的临摹作品中，到处可见沙娜的中文签名与父亲指导的印迹。这是所谓的“童子功”阶段，也可以从中发现，父亲对常沙娜的影响非常深刻。可以说，彼时的常沙娜与父亲不再只是父女关系，也是朋友与事业伙伴。而林徽因的指导，则让常沙娜体验到了母爱般的温情与包容。因此，常沙娜也从父辈中学习到很多为人处世的道理。

常沙娜后来任职中央工艺美术学院。当时的中央工艺美术学院卧虎藏龙，教师们所涉猎的知识与技术十分广泛，可谓是“右手拿画笔画画，左手作诗”，兴之所至，信手拈来就是张张精美的设计图稿。那时候，中国许多重要的设计都出自他们之手。

在这样的环境中，常沙娜于繁忙的行政工作之际，仍然兢兢业业地梳理、创作、设计图稿。比如这次展出的《新疆女》，是常沙娜带队去新疆考古时，对当地人物的创作。在人物装饰上，她融入了丝绸之路上特有的纹样。《八仙人物》手稿，是以敦煌壁画中特殊的线描手法一气呵成，线条洒脱、自信。《手持香炉的供养天女》是常沙娜退休后的作品，通过遥拜莫高窟九层楼的场景，表达了她对敦煌的思念。莫高窟壁画早已在常沙娜心中深深扎根，因此，她才能在画面中默绘出一个新的故事——隋代美丽的乐舞飞天在西魏时期广阔的大自然山水中尽情舒展。

常书鸿在晚年自传中感慨：“如果有来生，我希望我还是常书鸿，我要去做我那未完成的心愿！”如今，面对敦煌莫高窟的珍贵遗迹，常沙娜也常常感慨：“一晃眼，我已经90多岁了。但是敦煌故事我还没说完，你们一定要继续研究、创新，代代传播出去。”

在展览开幕现场，常沙娜深情地说，“花开敦煌”展览是对父亲常书鸿推广敦煌文化遗产的实践，父亲曾告诉她，永远不能忘记自己是敦煌人。

透过“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”，人们可以更加全面地看到，常沙娜这朵“沙漠里婀娜多姿的花”已经盛放，并用自己的方式让敦煌美学馨香四溢。正如常沙娜所说：花开敦煌，敦煌，花开了。

（作者系“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”策展人）

(责编：李依环、李昉)

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