据新华社电 （记者董雪）记者从2024年上海科技节获悉，上海为推进科普事业发展，开设科技传播中高级职称评审通道，以科技传播职称认定方式挖掘市场化的科普领军人物，调动科普人才活力。

在2024年上海科技节主旨大会上，首批科技传播高级职称获评者得到授证，中级职称申报同步启动。上海市科委有关负责人介绍，为科技传播人才评职称能有效促进专门人才队伍发展，同时有利于将散落在文化、旅游、科创等业态中的科普产业甄别出来，促进科普产业壮大。

李治中在自媒体领域从事癌症科普工作，是此次高级职称获评者之一，他表示：“对我们这些市场化的科普从业者来说，获评科技传播职称是一个巨大的鼓励，能帮助我们更好地深耕科普领域。”

记者采访获悉，探索为科技传播人才评职称是上海促进科普事业高质量发展的举措之一，上海正在推动科普与科创“两翼齐飞”。数据显示，上海全市的科普基地数量已有305家，平均每8万人拥有一个科普基地。在2024年上海科技节期间，上海依托各类科技创新基地、科普基地、青少年科学创新实践工作站等，预计开展专题活动达2000场，其中近270家科普基地会开展科技节特色科普活动。

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