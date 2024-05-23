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英国牛津大学上演首场中国舞剧《梦·游》

2024年05月23日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （张舟）近日，牛津大学迎来了一场精彩的文化盛宴——中国舞剧《梦·游》。这场演出由牛津大学中国舞团联合中国学生学者联合会主办，是牛津大学历史上首次上演的中国舞剧。

《梦·游》以中国传统文化为主题，通过诗词、歌舞、戏剧、武术等多种形式，展示了中华文化的独特魅力。舞剧讲述了一名书生的科举之路，不仅展示了中国古典舞的技巧和神韵，还通过彝族、蒙古族、维吾尔族和朝鲜族的舞蹈，体现了中国文化的广博多元。

舞者们身着华丽服饰，用团扇、折扇、水袖、纱球、绸带等道具，为观众带来了一场视觉盛宴。

这次演出在牛津大学近500年历史的圣约翰学院礼堂举行，吸引了约300名中英学生、舞剧爱好者前来观看。

现场有观众表示，这次演出让他感受到了青年一代对传统文化的热爱，他会把演出推荐给身边的朋友。还有观众表示，自己和家人特意从伦敦赶来观看。

据了解，此次舞剧由牛津大学PhoenOx中国舞团演出，它是牛津郡第一个中国舞社团。自2021年成立以来，舞团欢迎所有对中国舞感兴趣的学生和学者加入。3年以来，舞团累计有近150名成员，来自美洲、大洋洲、亚洲和欧洲等地，分布牛津大学各个院系和学院，从人文历史到科学工程，从本科生到博士后，大家出于对中国文化的热爱聚在一起。

舞团在英国被邀请或自行举办超过30场演出，曾出演牛津沃弗森学院的五月舞会、罗德学者春晚、牛津中国学联春晚等活动。

牛津大学中国舞团和中国学生会相关负责人表示，希望通过此类活动让更多国际学生了解、爱上中国文化，同时促进不同文化间的相互理解与欣赏。未来，还将继续举办更多类似的文化交流活动，为增进中英两国的友好关系贡献力量。

(责编：李依环、李昉)

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