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中国驻洛杉矶总领馆发布提醒——

暑期将至 注意安全防范（留学服务站）

2024年05月23日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （张舟）据中国驻洛杉矶总领馆消息，暑期将至，中国驻洛杉矶总领馆提醒领区留学人员务必提高安全防范意识，合理安排学习生活，特别注意以下事项：

确保身份合法有效。认真了解美国关于国际留学人员身份管理规定和出入境要求，确保中国护照、美国签证和I-20表格合法有效，避免出现身份失效、非法居留。减少不必要的跨国旅行，如确有需要，及时联系校方提前履行必要手续，确保返美手续齐全有效，避免出现入境受阻问题。

提高安全防范意识。密切关注当地社会治安状况，避免前往社会治安状况较差的地区或夜间单独外出。避免前往有关抗议示威区域和人员密集场所。妥善保管贵重物品，切勿将钱包、证件等物品留在车内。公共场所保持低调，尽量使用信用卡支付，避免携带大量现金。谨慎选择潜水、冲浪、浮潜等高风险项目，活动前须接受安全技能培训，听从专业人员指导。

遵守当地法律法规。留学人员如违反联邦或当地法律，将留下违法犯罪记录，可能面临学籍、签证被注销，被拒绝入境、遣返或其他严重法律后果。留学人员切勿投资、销售、制作、持有或吸食大麻等毒品，切勿持有、接收、寄送、运输枪支弹药，否则将面临严重法律后果。严格遵守交通规则，切勿酒后驾车、超速行驶、疲劳驾驶。

防范网络电信诈骗。不向不明身份人员透露自己和家人的个人信息和银行信息，不轻信以使领馆、警方、银行、海关、快递公司等名义通知违法犯罪、领取护照和包裹快递的电话，不向陌生账户转账汇款，遇事多与家人朋友商量。涉及缴纳学费、换汇、购买机票等情况，请通过银行、航空公司等正规渠道，避免上当受骗。

主动向家人报平安。美部分旅游景点、山区等地区手机信号较差，对外联系受限，外出前应将外出时间、地点、同行者等信息告知亲友，并同家人保持经常性联系，避免引发家人不必要担忧和焦虑。如与家人意见不一致或发生矛盾，应冷静理性解决问题，通过有效沟通化解矛盾，避免出现人为失踪失联。

理性维护自身权益。如与他人发生矛盾或争执，遇他人歧视、仇恨、挑衅言行或违法犯罪活动，切勿采取肢体冲突、言语攻击等过激手段，应在确保自身安全情况下尽快报警或请他人协助报警，及时向校方反映情况，采取正当手段维护自身合法权益。

(责编：李依环、李昉)

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