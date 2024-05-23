孙 涛

韩运泽留学时照片。

受访者供图

赴日学农

每当乘坐飞机，飞机起飞冲向高空时，韩运泽总是习惯性地从窗户往下看去，繁华的城市很快变得模糊，而广袤的田野星罗棋布。韩运泽更加坚定内心的想法——希望为祖国农业发展贡献自己的一份力量。

韩运泽与农业经济专业的缘分要追溯到他高中时期。高中时他就读于北京四中，学校每年会让学生去农村义务支教，丰富学生的实践能力。当他跟随学校的队伍来到黄土高原上的一个国家级贫困县时，作为城市长大的孩子，他第一次切身感受到了农村的艰苦。回想起这段支教的经历，韩运泽感慨良多：“除了教当地的孩子们一些知识，我也在思考，还能为农村地区的人们做点什么。”

上大学后，韩运泽一直保持研究农业经济的习惯，也因此系统性地接触到专家、学者的学术观点。在与老师的日常交流中，韩运泽萌发了出国读书深造的想法。当时他考虑了美国、欧洲和日本的院校，他更想让所学的知识和经验能应用于中国的土地上。“欧美的禀赋条件与中国相差比较大，相对而言，日本和中国接近些。”综合考虑之下，他计划去日本学习农业经济，并申请上了京都大学。

韩运泽攻读的专业方向为生物资源经济学，隶属于京都大学农学研究科。尽管在国内自学了足够的农业经济知识，但来到京都大学后韩运泽才发现，国内的农业经济专业与日本的生物资源经济学区别还是挺大。韩运泽介绍：“农业经济就是以经济学的方法去研究农村，在国内往往隶属于经济管理学院，而京都大学的生物资源经济学涉及的范围比较广，除了农业经济学的范畴以外，也包括农业社会学、环境经济学等各方面。”

除了学习内容有差别，令他印象最为深刻的是授课方式的不同。在京都大学，大部分课程的学生人数很少，韩运泽所在的生物资源经济学专业一门课最多只有 10 个人，这意味着老师和学生在课堂上有充足的机会充分交流。“有时候老师会一边讲一边和我们讨论，有时候也会用一整节课的时间让学生来展示。”对于韩运泽来说，展示有难度，因为要面向同学提出有建设性的观点，这不仅需要阅读大量的资料，还要理解并讲清楚。准备时间往往只有一周，他为了完成老师布置的展示任务常压缩睡眠时间。虽然不容易，但于他而言，那是非常难忘的一段经历，无论是对于文献钻研还是知识储备都有很大提升，而且独立完成展示后也相当有成就感。

利用空闲时间，韩运泽也发展了一些爱好，他常常去学校周边爬山、骑车，他自豪地说：“京都周围的山我几乎爬了个遍，还曾经绕着附近著名的琵琶湖骑了好几圈。”相比于很多人向往大城市的繁华，他觉得自己待在京都这样安静、自然、质朴的地方会更加安心。

继续追梦

京都大学在日本被誉为“科学家的摇篮”，以其学术严谨和学风自由而闻名世界。远离熙熙攘攘的都市，沉浸在京都大学学习的这一年，韩运泽收获良多。这里不仅提供了让他近距离接触学习农业经济知识的机会，也潜移默化地影响着他的心态。他坦然表示：“京都大学的老师即便到了很高的职位，也会专注于一线的科研，大学的学术氛围浓厚，我在这种氛围的感染下心态远离浮躁，分析问题也会更加踏实和细致。”

此外，由于京都与农业发达的滋贺县为邻，因此韩运泽和他的同学有机会到滋贺县的农村一线进行调研，与当地农业生产者聊天，从闲聊中更加深刻地了解所研究的题目，也更贴近农民这个群体，深入了解农民的所需所求。

韩运泽的研究生课程只剩下一年的时间，他早早计划好了毕业后的打算——继续读博，将来尽可能进入高校，成为一名学者。他怀着一个宏大的理想：希望未来可以通过所学，为中国农民过上更好的生活、农村实现更好的发展出一份力。

(责编：李依环、李昉)