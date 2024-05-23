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“我住进了温馨的寄宿家庭”（我和外国房东的故事）

郑立博
2024年05月23日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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陶沐儿（右）与澳大利亚房东一家合影。
本文图片均由受访者提供

陶沐儿在澳大利亚留学的生活照。

陶沐儿是澳大利亚新南威尔士大学交通工程专业的一名学生，她住进了当地的一户寄宿家庭中，遇见了热情友善的房东蕾切尔。在寄宿家庭帮助下，陶沐儿不仅迅速融入当地，还和房东在日常生活中讨论中国文化，结下了深厚情谊。

异国他乡并不孤单

初到澳大利亚，陶沐儿在当地网站上寻找适合自己的寄宿家庭。经过一番考察，她选择了一栋小别墅，并认识了自己的房东——蕾切尔。从那时起，陶沐儿的寄宿生活翻开序章。

谈到选择这个寄宿家庭的原因，陶沐儿说：“房东蕾切尔有一个10岁的女儿叫艾拉，我一直喜欢小朋友，也想体验家里有一个妹妹是什么感觉。第一眼见到艾拉时，我们就很‘来电’，愉快地聊了起来，我感觉这个家庭很温馨，便决定住了下来。”

入住后，陶沐儿和房东一家很快相互熟悉。陶沐儿经常和蕾切尔一同照顾家里的两只宠物狗。她们一起为小狗洗澡、梳理毛发、牵着它们在院子里散步，还经常为小狗穿上各种各样的衣服。有一天，艾拉突发奇想，给小狗穿上了冰雪奇缘中角色“雪宝”的衣服，小狗在草地上蹦蹦跳跳，像极了现实版“雪宝”，逗得大家哈哈大笑。

陶沐儿和艾拉都很喜欢阅读，她们经常在一起看书。有一次，艾拉兴趣盎然地把家里木架动手改造成了一个大书架，并取名“寄宿家庭图书角”。从此，两人一有时间就在寄宿家庭图书角旁边阅读。

在生活上，房东蕾切尔给陶沐儿提供了很多帮助。“我一开始不能接受澳大利亚的餐食，吃不习惯。蕾切尔发现后，便隔三岔五点中餐外卖，帮我改善伙食。为了做出更符合我口味的食物，房东还会驾车去离家很远的亚洲商店里买食材，这让我心里十分感动。”陶沐儿说。

陶沐儿说，寄宿家庭让她在异国他乡感到不孤单。“蕾切尔一家在圣诞节会提前把所有礼物都放在家中圣诞树下。去年，我给蕾切尔和艾拉都准备了礼物，但我在树下没有看到自己的礼物，心里有些失落。没想到的是，圣诞节当天她们当面送给我精心准备的礼物，原来是想给我一个惊喜，在此之前还特地把礼物藏在仓库里不让我发现，收到礼物时我太开心了。”

在唐人街过春节

蕾切尔此前接收不少中国学生寄宿，也因此收到过很多中国学生送的茶叶，这让她对中国的茶文化越发感兴趣，喝茶成为了陶沐儿和房东之间的高频话题。有一次陶沐儿从中国带回茶叶，她迫不及待地与蕾切尔一家一同分享。由于家中没有过滤茶叶的茶壶，她们就地取材，用糖筛进行茶叶过滤。陶沐儿还给艾拉详细讲解了茶知识，艾拉尝试了一口茶后，立刻就被吸引，从此也加入了品茶行列。通常，陶沐儿一边讲解着中国茶的品种，如龙井、普洱等，一边演示如何泡茶、品茶。她们还会聊聊中西方茶文化的差别，院子里时常飘荡着茶香，充满欢声笑语。

蕾切尔对中国各式各样的美食感兴趣，她经常在网上查阅食谱，尝试烹饪中餐。不过，中餐入门并不简单，陶沐儿成为了她的“咨询顾问”。

“有一次，蕾切尔问我中餐的煎饺是不是一道肉菜，用来搭配米饭，我告诉她煎饺常被我们作为主食，她觉得很有意思。”陶沐儿说，“还有一次，蕾切尔买了一大袋大白兔奶糖，她听说大白兔奶糖是在中国有名的‘甜食’，起初她想用奶糖做菜的辅料，我向她解释奶糖作为零食，一般不用于烹饪。”

去年农历新年时，陶沐儿和房东一家一起在当地的唐人街度过。出发前，艾拉迫不及待地想看中国舞狮，当天的表演果真没让艾拉失望。随着有节奏的锣鼓音乐，舞狮表演者展现招式，惟妙惟肖。陶沐儿在艾拉好奇的追问下介绍舞狮的知识。

那天，她们还一起品尝了中国小吃，有糖葫芦、煎饼馃子、蜜汁烤翅，到了晚上一起逛了唐人街的夜市，欣赏各种展示的手工艺品，如刺绣、剪纸、泥塑等，手工艺人的精湛技艺让蕾切尔和艾拉赞叹不已。

彼此尊重  坦率沟通

陶沐儿说：“中国和澳大利亚有一些生活文化差异，当遇到不理解的行为时，我认为坦率沟通最有效，不要因为害羞等原因把问题藏在心里，这样会引起更大的误会。”

“有一次，蕾切尔一直跟在我身后询问‘你还好吗’？这让我感到十分疑惑。我询问她才知道，如果澳大利亚人见到身边的朋友脸上没有笑容，会下意识询问对方是否遇到了困难。”陶沐儿说，“还有一次，我发现当地人对洗澡的时间比较在意，希望早点洗完，后来得知原来是因为澳大利亚沙漠较多、水资源珍贵，所以人们平时有珍惜用水的习惯。”

“在生活中，和房东彼此尊重、包容相当重要，建议大家在入住后，和房东一起制定共同居住的生活准则，遇到问题以礼貌、友好的态度沟通。”陶沐儿说。

“能住进温馨的寄宿家庭我很幸运。”陶沐儿说，“和校内住宿不同，寄宿家庭给了我一个融入当地生活的机会。在来澳大利亚之前，我担心难以结交新朋友。但在寄宿家庭，我感受到了房东一家的热情和友善，和当地人居住也让我体验到了不同的生活方式，丰富了留学体验。”

(责编：李依环、李昉)

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