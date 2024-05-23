原标题：新时代职业学校名师（名匠）名校长培养计划专题研修活动举行

为适应职业教育高质量发展新形势新要求，确保新时代职业学校名师（名匠）名校长培养计划（以下简称“三名”计划）高起点实施，高质量推动，近日，教育部组织在深圳职业技术大学举行新时代职业学校名师（名匠）名校长培养计划（2023—2025年）专题研修活动。

2023年7月，教育部启动实施全国新时代职业学校名师（名匠）名校长培养计划，每年遴选一批中等职业学校校长和高等职业院校（含本科层次和专科层次）从事一线教育教学的在职在岗骨干教师或具有绝招绝技的技能大师，进行为期三年的集中培养，旨在打造一批理想信念坚定、师德高尚、教育教学能力和专业实践能力突出的双师型名师（名匠），一批办学理念先进、办学定位准确、勇于开拓创新、精通现代职业学校治理的教育家型名校长。经省级教育行政部门推荐，专家综合评议，教育部确定了首批“三名”计划高等职业院校名师（名匠）培养对象210人、中等职业学校名校长培养对象50人，培养基地23个。

此次研修活动重点对“三名”计划实施进行了部署安排，针对项目实施的重点难点问题和相关政策文件进行专题解读，围绕培养方案设计、工作室建设等内容进行经验介绍和案例分享，组织培养基地和培养对象分组研讨，深入对接培养需求。通过研修活动，进一步深化了培养对象和培养基地对“三名”计划实施重要意义的领会把握，明确了培养任务和计划实施的分工协作机制，有力推动了分层分类、阶梯式的教师成长发展体系建设。

教育部教师工作司、广东省教育厅负责同志以及首批“三名”计划培养对象和培养基地负责同志等300余人参加此次研修活动。

(责编：李依环、孙竞)