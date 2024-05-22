人民网北京5月22日电 （记者孙竞）21日，北京市委教育工委召开高校廉洁文化建设工作部署会，印发《关于推进新时代北京高校廉洁文化建设的工作方案》《关于征集高校廉洁文化作品的通知》，对推进新时代北京高校廉洁文化建设工作做出部署，强调落实“三融入”“三结合”“三推动”。

会议指出，推进新时代北京高校廉洁文化建设，要坚持以理念信念强基固本，以先进文化启智润心，以高尚道德砥砺品格，突出“三融入”：将校园廉洁文化建设融入高校思想政治建设、融入党的宣传思想文化工作、融入立德树人全过程；做到“三结合”：将廉洁教育与党纪学习教育、弘扬中华优秀传统文化、“大思政课”相结合；实现“三推动”：推动党风政风、师德师风、校风学风互促互进，营造北京高校风清气正的政治生态和育人环境。

会议强调，新时代北京高校廉洁文化建设，主要聚焦“思想崇廉、学纪促廉、阵地育廉、作品倡廉、活动践廉、机制固廉”六个方面。要将廉洁教育纳入党员干部教育培训重要内容，纳入思政课教学，纪委书记带头作廉洁主题报告。要组织党员干部、学生党员和入党积极分子认真学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪党规，参观警示教育基地、观看警示教育片，做到知敬畏、存戒惧、守底线。要深入挖掘校园文化中的勤廉基因，用好学校廉洁文化资源，做好廉洁文化建设成果展示。要引导师生创作兼具思想性、艺术性和廉洁理念的廉洁文化作品，举办校园廉洁作品展览和文艺作品展演等活动。要组织开展内容丰富的廉洁主题班会，组织廉洁主题党团日活动，助力广大青年学生系好廉洁的“第一粒扣子”。

会议要求，各高校党委切实担负起廉洁文化建设的政治责任，强化思想认识，精心组织实施，突出工作实效。牢固树立“一盘棋”思想，把廉洁文化建设纳入党风廉政建设和反腐败工作布局，与党建工作和事业发展同谋划、同部署、同推进。纪检、宣传、组织、学工、团委等部门加强协作联动，形成工作合力。结合学校传统和实际，用足用好各类宣传阵地，及时展示廉洁文化建设成果，让廉洁成为高校高质量发展的底色。

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