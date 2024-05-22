原标题：云南启动高校毕业生一次性求职补贴申报 符合条件者每人可领1000元

记者21日从云南省人力资源和社会保障厅获悉，为进一步做好高校毕业生就业创业帮扶工作，近日，该厅等七部门联合印发《关于做好高校毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》(以下简称《通知》)，凡自愿申请并经资格审查通过的高校毕业生，给予每人1000元的一次性求职补贴。

《通知》指出，享受城乡居民最低生活保障家庭、迪庆州3个县市(香格里拉市、德钦县、维西县)、8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族)、残疾、享受国家助学贷款、特困人员救助供养家庭、零就业家庭、防止返贫监测对象家庭中，有就业创业意愿且积极求职的毕业学年高校毕业生、中等职业学校(含技工院校)毕业生，以及技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生均可申领一次性求职补贴。补贴对象符合多个条件的，按其中一类申报。

该项补贴的发放首次探索使用信息化系统完成申报、审核等工作，符合条件的困难毕业生可以在云南省公共就业服务平台申请一次性求职补贴，填写提交有效身份证明等补贴申请材料，无法通过实名认证进入云南省公共就业服务平台等特殊情况可线下申请，具体咨询所在学校或当地人力资源社会保障部门。

2025届毕业生的一次性求职补贴将在2024年10月底前发放完毕。人社部门提醒，符合条件的毕业生及时按要求提交申请。

(时文枝)

(责编：郝孟佳、李昉)