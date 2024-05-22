本报记者 张 枨

“来，大家跟我一起练，想象面前有一束鲜花，慢慢吸气……”

夜幕降临，华灯初上。在内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区文化馆一间文体活动室内，30多名学员聚在一起，在文化馆声乐老师王梓萌的带领下，进行声乐气息的练习。

学员中年龄最大的43岁，最小的24岁，大家跟着老师的节奏认真练习。王梓萌不时点评、指导，幽默生动的话语，让大家在欢笑声中学得知识，习得技能。

“这个夜校开得太好了。”来自白云鄂博矿区铁矿的工人丁柯说，“这里离市区远，过去晚上没有什么文化休闲活动，上了夜校后，不仅能增加文艺素养，还能结交一些志同道合的朋友。”上了几节课，丁柯学会了运用气息，音调音准也有了变化，唱歌更有信心了。

去夜校上课，已成为白云鄂博矿区很多年轻人喜欢的生活方式。因地处偏远、自然条件较差，白云鄂博矿区引才留才较为困难，如何吸引年轻人成为当地发展的重要问题。“近年来，随着一大批重点项目落地白云鄂博矿区，吸引了不少优秀人才落户发展，2021年以来，先后有600余名优秀青年人才来到这里。”白云鄂博矿区委组织部副部长于俊峰说。

除了满足生活工作的“硬需求”，有吸引力的城市还需要关注人们在精神文化方面的“软需求”。“为此，我们将开设公益夜校作为吸引年轻人的重要方式。夜校由区委宣传部、区文体旅游广电局、区总工会和各社区等联合主办，首期夜校于3月25日晚正式开课。”白云鄂博矿区委宣传部副部长田鑫雨说。

首期夜校共开设12门课程，包括声乐、朗诵、书法、瑜伽、烘焙、插花等，授课教师是来自当地学校、文化机构的志愿者。“每周一至周五晚7点到9点授课，课程全部免费。同时，我们还充分调动本地公共文化服务机构资源，设置了多个教学点位，尽最大可能满足广大学员的需求。”夜校负责人邢甜说。

最近，市民张婷婷报名参加了夜校瑜伽班，“以前跟着网课学过几节瑜伽，但碰到不少高难度动作，生怕做错，还是有老师教比较好。”张婷婷说，“没想到参加的人这么多，我还认识了不少朋友。”

随着夜校课程不断丰富，越来越多年轻人参与其中。“截至目前，首期12个班、每班30人全部满班运行。根据首期报名情况，第二期夜校增设了2个声乐班和1个乒乓球班，不到半天时间就报满了，可以说是意想不到的火爆。”邢甜说。

“夜校不仅为青年人才提供了一个学习交流的平台，更是白云鄂博矿区人才工作的一次探索和创新。”白云鄂博矿区委常委、组织部部长苏瑞峰表示，“下一步，我们将继续支持夜校发展，构建契合各类人才所需的服务体系，让年轻人尽展其才、收获精彩。”

《 人民日报 》（ 2024年05月22日 11 版）

(责编：李昉、郝孟佳)