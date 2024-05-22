原标题：【光明时评】慕课为教育变革创造更大可能

近年来，我国大力推进国家教育数字化战略行动。截至目前，上线慕课数量超过7.68万门，注册用户4.54亿，在校生获得慕课学分认定4.15亿人次，服务国内12.77亿人次学习，建设和应用规模居世界第一，教育的公共服务能力显著增强。

作为我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口，数字教育为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供了有力支撑，为我国教育现代化发展总体水平的提升作出了重大贡献。

以大规模开放式在线学习为标志的慕课，作为数字教育的重要载体之一，通过我国政府的超前规划和大力引导，经过十多年的不懈努力，人人皆学、处处能学、时时可学的目标基本实现，极大地拓宽了教育的边界。随着短视频经济的兴起和移动终端的迭代升级，录播慕课在高等教育领域和继续教育领域，同步慕课在基础教育领域特别是中小学教学教研中，短视频课程与直播课程在社会教育领域都发挥着巨大作用，产生了良好效果。可以说，借助慕课构成的坚实平台，全民终身学习的理念正在变为现实。

“一时代之学术，必有其新材料与新问题。取用此材料以研究问题，则为此时代学术之新潮流。”陈寅恪当年的论断至今仍有现实意义。教育的变革也不例外，海量的慕课和视频资源，为当前教育变革提供了无尽的“新材料”。而近年来人工智能的快速发展，则对教育提出了“新问题”。如何将两者结合，创造更符合教育原理、教育规律和教育精神的教育新样态，正是“数智时代”教育的使命。

在数智时代，教育不仅在海量资源和便捷终端的加持下，持续创新着教学场景，提升着教学质效，让学习人数和学习频次急剧攀升；还通过人工智能赋能育人、AI成长助手、AI人生导师等途径和手段，实现了人人会学、人人好学、人人乐学的良好社会景象。

更令人期待的是，在人工智能技术和开放共享的在线资源双重托举下，古典教育精神和现代教育精神正加快融会贯通步伐，使教育从理念到形态都发生了革命性变化。在未来的数智教育中，我们将看到《礼记·学记》中所说的“善学者，师逸而功倍；不善学者，师勤而功半；善问者如攻坚木，善待问者如撞钟”的“教”与“学”与“问”的合一；我们还能看到陶行知所说的“教的法子要根据学的法子,学的法子根据做的法子,事情怎样做就怎样学,怎样学就怎样教”的“教”与“学”与“做”的合一；我们更能看到新版《义务教育课程方案》（2022年版）所说的“全面推进基于核心素养的考试评价，强化考试评价与课程标准、教学的一致性”的“教”与“学”与“评”的合一。

彼时，教师则真正摆脱“记问之学”“授之书而习其句读者”的束缚，重回“导师”“人师”“大师”的“师者”本位，全心全意致力于育人的艺术性工作，全心全意致力于教学的创造性工作，全心全意致力于人类文明的传承与创新工作，从而通过数智教育新变革，为人类未来托举更光明的前程。

（作者：罗容海，系北京师范大学继续教育与教师培训学院副研究员）

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