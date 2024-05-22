原标题：首届青少年三大球运动会将在湖南举行

国家体育总局青少司负责人近日透露，中华人民共和国第一届青少年三大球运动会将于2024年11月底至12月初在湖南举行。

赛事由国家体育总局和教育部联合主办，设足球、篮球、排球男女共6个小项，今后计划每年举办一届。

根据竞赛规程，参赛运动员年龄限18岁以下，由各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团组成代表团参赛，香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省可选派代表团参赛。

首届三大球运动会将分为资格赛和决赛阶段，各小项将分别录取16支队伍进入决赛阶段。如果参赛队伍数量少于录取名额的，按照实际参赛队伍数量录取。

在运动员参赛资格方面，运动员的代表单位按照参赛单位报名，国家体育总局排球运动管理中心、中国足球协会、中国篮球协会进行资格审查。一名运动员只能代表一个代表团参赛，报名参加资格赛阶段的运动员不得变更单位参加决赛阶段比赛。

青少司负责人告诉记者，首届运动会的各小项比赛成绩将计入第十五届全运会总成绩，以后每届比赛的成绩也将计入相应周期的全运会总成绩。希望通过三大球运动会带动各省、区、市在15~18岁的年龄段选拔人才、组建队伍。通过定期的比赛和训练，实现后备人才的连续培养。三大球运动会将与全运会、学青会、中国青少年足球联赛等赛事做好衔接，其赛程也会跟一年一度的中国青少年足球联赛统筹安排。

他说：“长时间以来，影响‘三大球’事业发展的一个重要原因是青少年赛事数量不足、质量不高、不成体系。通过设立‘三大球’运动会，增加赛事数量，促进与现有赛事的有机衔接，完善青少年赛事体系，一方面能够让青少年运动员有参加更多高质量赛事的机会，另一方面也能够带动各地高度重视‘三大球’青训工作，在组建队伍、开展训练、人员选拔和投入保障等各个方面不断加大力度，促进青训工作全面发展，助力解决‘三大球’落后的源头问题。”（记者林德韧、王镜宇）

(责编：李昉、郝孟佳)