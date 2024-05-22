原标题：山西闻喜：小院来了“新农人”

科技小院指导教师林文（右一）与学生及农户交流小麦管理意见。受访者供图

5月19日，记者走进山西省闻喜县，只见闻喜小麦科技小院的师生们顶着高温在麦田中使用植保无人机进行“一喷三防”工作。

闻喜小麦科技小院前身为山西农业大学闻喜小麦试验示范基地。

2009年，还在山西农业大学农学院读研究生的邓妍第一次跟着导师孙敏教授踏入山西省运城市闻喜县时，内心充满了期待和好奇。来到这里后，邓妍紧跟导师开展小麦试验研究，吃在地里、工作也在地里。多年后，邓妍发现这片土地已悄然改变了她。

为把年轻有为的硕博生培养成乡村振兴“新农人”，山西农业大学作物学学科团队提出“五导师联动”机制，即拜高校专家为“科研创新导师”，拜农民为“农事农情导师”，拜农技员为“生产技术导师”，拜企业家为“经营管理导师”，拜三农干部为“三农政策导师”。

“‘五导师联动’机制为我当时开展科研提供了很大的帮助和指导，也给了我勇气和信心，促使我日后继续在农业领域扎根奉献。”提及“五导师联动”机制，邓妍回忆道。

五类导师默契配合，使学生真切了解了农情村情、乡土技术、三农政策、农业市场，也为小院师生带来了源源不断的课题。

小院师生调研发现，闻喜县小麦生产上存在干旱缺水、土壤贫瘠、产量低而不稳、水肥利用效率低等问题。为此，他们联合闻喜县农业农村局，依托科技小院和闻喜县翔垣畅农机专业合作社，采用抗旱高产品种，集成研发了旱地小麦蓄水保墒、宽窄行探墒沟播、适水减肥等技术。

值得一提的是，依托闻喜小麦科技小院研发集成的“小麦探墒沟播适水减肥抗旱栽培技术”被列为2023年农业农村部粮油生产主推技术和山西省农业生产主推技术。

专家测产数据表明，使用主推技术的“中麦36”“晋麦92”和“临旱8号”3个品种地块产量分别为518.82公斤、560.45公斤和573.29公斤，较当地农户种植地块产量平均提高17.6%。

闻喜小麦科技小院播撒着希望和改变的种子。在这里，每一个人都有机会经历自我蜕变，成为新时代乡村振兴的中坚力量，迸发兴农新活力。在这里，邓妍找到了自己的归属和价值，毕业后选择扎根农业领域，守好初心。

据统计，从2009年至今，闻喜小麦科技小院培养的研究生达44名，博士生7名。

“看着以前驻扎过小院的学生一个个成长成才，我由衷感到高兴。”孙敏感慨道，“我的使命就是做好接力传承，把科技小院的‘五导师联动’机制发挥好，让更多学生能成为‘新农人’。”

新一批入驻小院的研究生张梦月这样写道：“春种一粒粟，秋收万颗子。让我欣喜的不只是万颗子，还有那无数的日日夜夜，自己为那一片麦田奋斗的足迹。小麦在拔节生长，我也在科技小院拔节成长。”

从秋高气爽到炎炎夏日，小麦经历数月生长，成穗结实，一片金黄，在广袤的田野上随风摇曳。闻喜小麦科技小院的师生们将扎根土地，为农业发展贡献更多力量。

（通讯员 王文君 张 娜 记者 韩 荣）

(责编：郝孟佳、李昉)