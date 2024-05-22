原标题：“一技在手”逐梦想 “一体两翼”见成效

智能港口机器人、3D视觉机器人、便携式智能激光雕切机……5月12日至18日，以“一技在手，一生无忧”为主题的2024年职业教育活动周（以下简称“职教周”）举行，一项项由职校学生开发出来的科技成果在各地职教周活动中精彩呈现。

2024年是职教周举办十周年。今年的职教周有哪些新亮点？十年来，职业教育取得了哪些丰硕成果？职业教育如何把牢高技能人才培养办学定位？记者就此进行了采访。

职教周品牌效应日益形成

港口远程实景虚拟仿真系统、自动化龙门吊远控仿真模拟系统、起重机维修操作模拟训练系统……“现在平台上显示的就是青岛港集装箱全自动化码头的作业场景，全程无人化，设备自动运行。这是烟台港汽车码头、日照港矿石码头、渤海湾港散杂货码头作业现场……”在职教周山东启动仪式现场，青岛港湾职业技术学院智慧港口学院授课教师高娟向记者介绍起该校的实时教学生产情况。而这样数字化、智能化的实时场景、职业场景只是该校港口专业学生日常课堂教学的一部分。

如今，经过不断发展完善、优化创新，职教周已成为职业教育领域重要品牌活动，也是社会各界了解职业教育、体验职业教育、参与职业教育的重要平台。

与往年相比，今年职教周的活动内容更加丰富。在职教周山东启动仪式现场，信息技术、智能制造、先进装备、AI赋能4个主题精彩纷呈。活动结合重点行业和重点领域产业设置职业教育展示体验项目，面向社会公众开放，从而增强中小学生对职业教育的理解和认知。

“职教周全面彰显了职业教育改革发展重要成果，多元传播了职业教育支撑经济社会发展成效，充分展示了职业教育数字化战略行动成果。”教育部相关负责人说，“职教周品牌效应日益形成，为深化现代职业教育体系建设改革，不断增强职业教育适应性和吸引力，培养更多高素质技能人才，营造了良好氛围。”

以“五金”建设提高技能人才培养水平

在职教周山东启动仪式现场，青岛电子学校毕业生戴栋晨作为优秀毕业生代表分享了自己的学习经历。从一名中职生到博士研究生，戴栋晨用12年时间实现了“逆袭”。这样的经历，也感动和激励了更多的青年学子。

2012年中考后，戴栋晨进入青岛电子学校就读。从最初一根一根接线，到最后能够熟练完成电动机控制线路的安装与调试，戴栋晨目标坚定地努力学习、如饥似渴地汲取专业知识，并和职校的同学们在实践中提升技能水平、领悟理论知识、提升综合素养。

2015年，戴栋晨考入山东理工大学机械电子工程专业，通过职教高考实现了本科梦。2020年9月，戴栋晨考入中国科学院大学长春光学精密机械与物理研究所，成了一名机械电子工程专业硕士研究生。读研期间，他跟随导师参与重大专项研究，并顺利完成自己专业方向的研究。此后，戴栋晨成功考取哈尔滨工程大学人工智能专业的博士研究生，实现了从中职生到博士研究生的“三级跳”。

像戴栋晨一样，很多职业院校的学生也通过职业教育实现了梦想。职业教育以技能人才需求为牵引，聚焦高技能人才培养，对标现代化产业体系建设，特别是新型工业化要求，抓住制约高技能人才培养质量的5个关键要素——“金专业”“金课程”“金教材”“金教师”“金实训”，苦练“内功”，以“五金”建设为小切口，撬动职业教育的大改革，不断提升高技能人才培养水平。

职教早已不是传统印象中的样子

长期以来，“挖掘机”“厨师”等一直是大家对职业教育的刻板印象。近年来，随着职业院校加大专业优化调整力度，职教专业早已不是大家传统印象中的样子。

2024年4月，教育部公布2024年高等职业教育专科专业设置备案和审批结果，与2023年相比，新增专业点6068个，撤销专业点5052个。目前，职业教育专业目录中设置了19个专业大类、97个专业类、1394个专业，覆盖国民经济所有行业大类。

2022年12月，《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》印发，提出职业教育“一体两翼”重大部署。一年多来，“一体两翼”搭建起现代职业教育体系的建设框架，凝聚起政、行、企、校各方力量，职业教育产教融合从理念转向实践，找到了实实在在的抓手。现在，产教融合的制度机制更加完善，创新合作模式不断涌现，服务经济社会发展的能力明显增强，职业教育与产业发展良性互动、互相促进的格局正逐步形成。

“十年来，职教周连接了学校和企业行业，融汇了社会需求和人才培养。”教育部相关负责人说，职业教育是与经济社会发展关系最为紧密的教育，承担着为区域发展培养高技能人才的重要职责。十年来，职业教育与行业同频共振，与企业双向奔赴，结出了累累硕果，“现在，职教周已成为服务社会需求的‘点兵场’，每年一度的职教周，在很多地方已经成为技能人才签约、促进职教学子就业的大平台。”

（记者 张亚雄）

(责编：李昉、郝孟佳)