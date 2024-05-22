原标题：天津大学AI助教 走进新工科课堂

“大家好！我是天津大学教授刘艳丽的数字助手，希望可以满足大家的个性化学习需求。”日前，在天津大学自动化学院电力系统基础课堂上，学生们这个学期的新伙伴——全过程全环节AI助教向大家作了自我介绍。

据悉，电力系统基础是天津大学电气工程及其自动化专业本科生的核心专业必修课，也是国家首批一流本科课程。这门课程帮助学生明晰实现“双碳”目标的重要意义，了解能源变革下的新工科前沿，助力新质生产力发展。

“在以往有限的课堂教学空间时间内，学生很难快速运用所学知识创造性解题、根据兴趣需求制定个性化学习方案。”刘艳丽说，为此，她有了运用人工智能辅助教学的想法。

刘艳丽与科大讯飞股份有限公司合作打造出全过程全环节AI助教。它由“数字老师”“答疑大模型”两大系统组成。

“数字老师”是以刘艳丽个人形象1∶1仿真模拟出的虚拟数字人。“无须花费时间亲自录课，我把课件讲义导入后台，就能快速生成‘数字老师’授课视频，从而高效、便捷地产出线上教学资源。”刘艳丽介绍，“‘数字老师’可以根据课堂的学情数据匹配作业库，实现个性化、精准化教学，还能分析出不同学生的学习投入度和目标达成度，给予学生更加全面的指导，提升教学针对性。”

“答疑大模型”是一个国产人机对话大模型系统，通过手机、平板或电脑即可实现24小时交互式答疑教学。根据学生个性化学习诉求，系统针对不同的问题，给予学生专业、准确、详尽的解答。“系统还能帮助学生完成自测，形成‘一人一案’的个性化学习路径。”刘艳丽说。

日前，刘艳丽获批设立了天津市首批高校教师教学创新工作室。她表示：“我将从课程层面出发，不断优化AI助教系统，同时进一步推动人工智能赋能交叉人才培养范式转型的研究与实践。”

（记者陈曦 通讯员焦德芳）

(责编：郝孟佳、李昉)