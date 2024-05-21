人民网北京5月21日电 （记者孙竞）日前，习近平生态文明思想研究学术论坛在北京林业大学举行。论坛上，全国高校习近平生态文明思想研究中心秘书处正式揭牌成立。

教育部社会科学司司长徐青森指出，高校作为哲学社会科学研究的重要力量，使命在肩，大有可为。一是要坚持思想领航，以重大专项为牵引，加强学理分析、逻辑提炼、系统整合，不断深化研究，产出更多具有学理深度和研究厚度的高质量研究成果；二是要坚持立德树人，融时代大课、社会大课、理论大课为一体，不断开创新时代思政教育新局面；三是要坚持协同联动，在构建生态文明研究的学术共同体上聚合力。

北京林业大学党委书记王洪元表示，全国高校习近平生态文明思想研究中心秘书处正式落地北京林业大学，学校将充分发挥秘书处职责作用，协同重大专项和联盟成员高校共同争做习近平生态文明思想的积极传播者和模范践行者，力争产出更具标志性的学术成果，提出更有含金量的咨政建议，建设更具影响力的宣传阵地，为建设人与自然和谐共生的现代化贡献力量。

据介绍，秘书处挂靠在北京林业大学马克思主义学院，实行实体化运行，秘书长由马克思主义学院院长兼任。

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