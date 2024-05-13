中国科学院院士、进化古生物学家舒德干朗诵《物种起源》经典段落。北京大学出版社供图

人民网北京5月13日电 （记者李依环）“艺术与科学总是在山脚下分手，最后又在山顶上相遇。”日前，“当科学与艺术相遇——科学元典名篇赏读会”在北京举行。聚焦达尔文的《物种起源》，中国科学院院士、进化古生物学家舒德干与北京大学科学与社会研究中心教授任定成、音乐美学家周海宏现场展开对谈。

据介绍，“科学元典丛书”由北京大学出版社出版，是国家大剧院主办的“当艺术与科学相遇”系列活动的原点。“科学元典丛书”中遴选出来的作品，主要是文艺复兴时期近代科学诞生以来，经过较长时期历史检验的科学经典著作。

多年来，舒德干持续探索生命的起源和人类的起源，在国际学术界取得了重要成果。活动上，作为《物种起源》中文版的译者，他从达尔文其人讲起，结合自己在加拉帕戈斯群岛重走达尔文之路等经历，讲述了《物种起源》的核心思想及其主要谜题，引领观众走进探索生命起源的奥秘之旅。

活动中，舒德干朗读了《物种起源》的经典段落，周海宏朗读了达尔文传记中关于热爱艺术的经典内容。此外，周海宏和任定成分别从音乐、文化以及科学的角度，讲述了浪漫主义时期的艺术与当时的科学状况。

记者了解到，本次活动由国家大剧院、北京市科学技术协会、北京大学出版社、北京科技记者编辑协会共同主办，也是2024年全国科技活动周、第八个“全国科技工作者日”的特别策划。

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