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山东青岛：外国留学生沉浸式体验安全科普

2024年05月10日09:20 | 来源：中国新闻网
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原标题：山东青岛：外国留学生沉浸式体验安全科普

5月9日，工作人员指导留学生学习心肺复苏。张鹰 摄

5月9日，工作人员指导留学生学习心肺复苏。张鹰 摄

5月9日，留学生利用假人道具练习心肺复苏技巧。张鹰 摄

5月9日，留学生利用假人道具练习心肺复苏技巧。张鹰 摄

5月9日，留学生体验模拟高楼缓降逃生。张鹰 摄

5月9日，留学生体验模拟高楼缓降逃生。张鹰 摄

5月9日，工作人员指导留学生正确使用消防水带。张鹰 摄

5月9日，工作人员指导留学生正确使用消防水带。张鹰 摄

5月9日，工作人员指导留学生练习逃生技巧。张鹰 摄

5月9日，工作人员指导留学生练习逃生技巧。张鹰 摄

5月9日，工作人员指导留学生学习打绳结。张鹰 摄

5月9日，工作人员指导留学生学习打绳结。张鹰 摄

5月9日，全国防灾减灾日到来之际，来自巴基斯坦、德国、孟加拉国、赤道几内亚4个国家的20位留学生，走进位于山东省青岛市李沧区沧口街道的全生命周期安全体验馆，参加“体验安全科普共筑平安未来”主题活动。

现场，留学生们在专业人士的指导下练习消防安全、医疗救护、高空逃生、防溺水等逃生救援技巧，沉浸式体验地震逃生、火灾救援等。

据悉，经中国国务院批准，2009年开始，每年5月12日为全国防灾减灾日。2024年5月12日是第16个全国防灾减灾日，主题是“人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”。

(责编：郝孟佳、李依环)

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