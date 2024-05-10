人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

化解职普融通堵点 聚力实现双向赋能

2024年05月10日08:27 | 来源：科技日报
小字号

原标题：化解职普融通堵点 聚力实现双向赋能

保定市职业技术教育中心职普融通实验班的学生在上电工技术课。陈汝健摄

保定市职业技术教育中心职普融通实验班的学生在上电工技术课。陈汝健摄

职普融通正在成为教育顶层设计中的热点问题。

近日，浙江省印发了《关于加快构建现代职业教育体系的实施意见》，将推进职普融通列为一项主要任务；云南省发布《职业教育提质效实施方案》，要求打通“职普技”横向融通堵点；河北省发布《河北省职普融通实验班项目管理办法（试行）》，提出构建高中阶段职普协调发展、融合发展的办学新格局。

“近年来，各地围绕职普融通陆续开展探索实践，但可复制、可推广的经验比较有限。面对新形势、新挑战和新要求，职业教育与普通教育间应加快形成制度化的融通机制。” 教育部课程教材研究所副所长、研究员曾天山说。

学籍转换 良性循环

职普融通从何处着手？河北省教育厅职成教处处长史帆告诉记者，高中阶段设置职普融通实验班，是推动职业教育发展进入良性循环的有效举措。

“我们去年开设了电子商务专业职普融通实验班，招收了48名学生。”河北省高碑店市第三中学校长郑秋来告诉记者，在普通高中开设职普融通实验班，不仅激发了学生学习的内驱力，还为中考中档分数的学生提供了更多选择机会。

记者了解到，电子商务专业职普融通实验班的文化课程与普高班级一致。同时，实验班依托高碑店市职教中心师资，开设了2门专业课。

此外，高碑店市第三中学的学生学籍还可以实现职普双向互转。“就读实验班的学生，不仅免收学费，还可以注册为职高学籍。高一结束后，我校普高学生和实验班学生都有学籍双向互转的机会。” 郑秋来介绍。

保定市顺平县职教中心常务副校长庞海南表示：“在实验班学籍总数不变的前提下，允许职普学生在高考报名前互转学籍，这为学生和家长提供了充分考虑的时间。”顺平县职教中心是开设职普融通实验班的中职学校之一，庞海南告诉记者，学校今年将选取优势专业，开设一个50人的职普融通实验班。

顺平县教体局局长徐竞飞认为，职普融通实验班的开设，不仅为中职学生提升文化课成绩创造条件，还为提高中职学生升学率开辟了路径。

河北省田家炳中学副校长李华明表示，实验班是因材施教的好项目。通过整合资源，畅通了互研互评渠道。

“2022年，我们推进部省共建国家职业教育改革市域试点建设，在定兴县北河中学开设首个职普融通实验班。”保定市教育局副局长董群说，一年后，保定在9所学校的10个专业设立了职普融通实验班。董群告诉记者，今年保定将在8所中职和普高中学开设9个实验班，计划招收450人。

资源互补 课程共建

“一所学校，两种办学模式”是各地探索职普融通的形式之一。曾天山介绍，职普教育的校内或校际融通，是典型的职普一体式融通。此外，职普相互渗透式融通，即职业院校和普通院校在资源间进行衔接整合，成为拓宽学生成长路径的有效方式。

曾天山介绍，职业院校和普通院校可以联合开展职业启蒙教育、劳动实践教育，实现课程互选、学籍互转、学分互认。这种优势互补、共赢发展的合作模式已被多地采用。接下来的重点任务是破除职普壁垒、创新体制机制、完善评价体系。

“目前，职普之间仍然存在通而不融的问题。首先是职普融通层次浅、规模小。职普联合处于自发性状态，尚未形成稳定机制，课程内容多是简单拼凑，尚未实现深层次融合。其次是职普融通渠道不畅，存在单向流动情况。”曾天山说。

不少院校正在着手解决这些问题。

保定市职业技术教育中心党委副书记、校长解吉勇告诉记者，中心的专业课教师与联合办学的普高文化课教师共同组建师资队伍，进行跨校走教，课程同步教研。这种互联互通机制，实现了职普两校学生共育、师资共训和课程共建。

青岛华夏职业学校副校长高萍萍告诉记者，学校与联合办学的普通中学组成了工作专班，形成了“文化课驻教、专业课走教、联络员驻校”的双班主任培养机制。

重庆市永川区正在着力打造全国职教“产城职创融合发展”示范区，努力将职普融通作为完善现代职教体系的重要内容。近年来，永川区打破传统的干部教师队伍交流模式，开通“职普环线”，积极推动普通院校干部教师到职业院校交流任职，进行融通“试水”。

为进一步推动职普资源互补，实现双向赋能、协同发展，曾天山建议，在义务教育阶段，建立职业教育反哺普通教育机制；在高中教育阶段，建立普通高中与中职学校交流合作机制；在高等教育阶段，建立高水平普通高等学校参与职业教育发展的机制，推动具备条件的普通本科高校向应用型转变，鼓励有条件的普通高校开办应用技术类型专业或课程。

系统规划 持续探索

推动职普融通，各地都是“摸着石头过河”。

教育部职业教育与成人教育司副司长林宇介绍，各地在推进职普融通过程中凝练出不少经验做法，如有的地方充分发挥职业学校专业优势，面向中小学开展职业启蒙教育、劳动实践教育；有的地方在高中教育阶段，推动职业学校和普通高中课程互选、学分互认、资源互通、学籍互转，鼓励学生自主选择职业教育和普通教育；有的地方在高等教育阶段，支持高职专科和普通本科联合办学、贯通培养，努力为每个人创造人生出彩的机会。

曾天山告诉记者，在社会层面，持续的探索、交流、实践很有必要。寻找可推广的经验、可复制的模式，是目前深化职普融通工作的重点任务。

曾天山认为，应加强政策设计和系统规划，形成从中央到地方的政策体系。教育部门应牵头联合行业部门，就职普融通的具体形式、实施路径、评价标准等研究制定配套政策和指导意见；地方政府依据国家政策要求，结合实际情况，制定职普融通具体实施细则，细化评价方案。

“我们还应推进招生考试制度改革，拓展学生成长成才通道。”曾天山强调。具体来说，应改革优化中考分流方式，弱化中考学术选拔功能，增强中考分流的科学性，结合学生意愿确定适合其自身发展的求学策略；不断完善职教高考制度，出台政策鼓励更多优质公办本科院校参与中职学生的招生选拔，提高职业教育吸引力。

曾天山建议优化职教高考的内容与方式，加大对学生专业技能、专业理论、职业素养的考核评价占比，增加技能考试次数，打破“一考定终身”的局面。“职普融通是教育体系内部的相互赋能。我们应当成体制、成规模、成体系地培养高素质、复合型、创新型人才，为构筑人才高地、建设教育强国作出更大贡献。”曾天山说。

（记者 陈汝健 孙明源）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部