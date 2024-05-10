原标题：化解职普融通堵点 聚力实现双向赋能

保定市职业技术教育中心职普融通实验班的学生在上电工技术课。陈汝健摄

职普融通正在成为教育顶层设计中的热点问题。

近日，浙江省印发了《关于加快构建现代职业教育体系的实施意见》，将推进职普融通列为一项主要任务；云南省发布《职业教育提质效实施方案》，要求打通“职普技”横向融通堵点；河北省发布《河北省职普融通实验班项目管理办法（试行）》，提出构建高中阶段职普协调发展、融合发展的办学新格局。

“近年来，各地围绕职普融通陆续开展探索实践，但可复制、可推广的经验比较有限。面对新形势、新挑战和新要求，职业教育与普通教育间应加快形成制度化的融通机制。” 教育部课程教材研究所副所长、研究员曾天山说。

学籍转换 良性循环

职普融通从何处着手？河北省教育厅职成教处处长史帆告诉记者，高中阶段设置职普融通实验班，是推动职业教育发展进入良性循环的有效举措。

“我们去年开设了电子商务专业职普融通实验班，招收了48名学生。”河北省高碑店市第三中学校长郑秋来告诉记者，在普通高中开设职普融通实验班，不仅激发了学生学习的内驱力，还为中考中档分数的学生提供了更多选择机会。

记者了解到，电子商务专业职普融通实验班的文化课程与普高班级一致。同时，实验班依托高碑店市职教中心师资，开设了2门专业课。

此外，高碑店市第三中学的学生学籍还可以实现职普双向互转。“就读实验班的学生，不仅免收学费，还可以注册为职高学籍。高一结束后，我校普高学生和实验班学生都有学籍双向互转的机会。” 郑秋来介绍。

保定市顺平县职教中心常务副校长庞海南表示：“在实验班学籍总数不变的前提下，允许职普学生在高考报名前互转学籍，这为学生和家长提供了充分考虑的时间。”顺平县职教中心是开设职普融通实验班的中职学校之一，庞海南告诉记者，学校今年将选取优势专业，开设一个50人的职普融通实验班。

顺平县教体局局长徐竞飞认为，职普融通实验班的开设，不仅为中职学生提升文化课成绩创造条件，还为提高中职学生升学率开辟了路径。

河北省田家炳中学副校长李华明表示，实验班是因材施教的好项目。通过整合资源，畅通了互研互评渠道。

“2022年，我们推进部省共建国家职业教育改革市域试点建设，在定兴县北河中学开设首个职普融通实验班。”保定市教育局副局长董群说，一年后，保定在9所学校的10个专业设立了职普融通实验班。董群告诉记者，今年保定将在8所中职和普高中学开设9个实验班，计划招收450人。

资源互补 课程共建

“一所学校，两种办学模式”是各地探索职普融通的形式之一。曾天山介绍，职普教育的校内或校际融通，是典型的职普一体式融通。此外，职普相互渗透式融通，即职业院校和普通院校在资源间进行衔接整合，成为拓宽学生成长路径的有效方式。

曾天山介绍，职业院校和普通院校可以联合开展职业启蒙教育、劳动实践教育，实现课程互选、学籍互转、学分互认。这种优势互补、共赢发展的合作模式已被多地采用。接下来的重点任务是破除职普壁垒、创新体制机制、完善评价体系。

“目前，职普之间仍然存在通而不融的问题。首先是职普融通层次浅、规模小。职普联合处于自发性状态，尚未形成稳定机制，课程内容多是简单拼凑，尚未实现深层次融合。其次是职普融通渠道不畅，存在单向流动情况。”曾天山说。

不少院校正在着手解决这些问题。

保定市职业技术教育中心党委副书记、校长解吉勇告诉记者，中心的专业课教师与联合办学的普高文化课教师共同组建师资队伍，进行跨校走教，课程同步教研。这种互联互通机制，实现了职普两校学生共育、师资共训和课程共建。

青岛华夏职业学校副校长高萍萍告诉记者，学校与联合办学的普通中学组成了工作专班，形成了“文化课驻教、专业课走教、联络员驻校”的双班主任培养机制。

重庆市永川区正在着力打造全国职教“产城职创融合发展”示范区，努力将职普融通作为完善现代职教体系的重要内容。近年来，永川区打破传统的干部教师队伍交流模式，开通“职普环线”，积极推动普通院校干部教师到职业院校交流任职，进行融通“试水”。

为进一步推动职普资源互补，实现双向赋能、协同发展，曾天山建议，在义务教育阶段，建立职业教育反哺普通教育机制；在高中教育阶段，建立普通高中与中职学校交流合作机制；在高等教育阶段，建立高水平普通高等学校参与职业教育发展的机制，推动具备条件的普通本科高校向应用型转变，鼓励有条件的普通高校开办应用技术类型专业或课程。

系统规划 持续探索

推动职普融通，各地都是“摸着石头过河”。

教育部职业教育与成人教育司副司长林宇介绍，各地在推进职普融通过程中凝练出不少经验做法，如有的地方充分发挥职业学校专业优势，面向中小学开展职业启蒙教育、劳动实践教育；有的地方在高中教育阶段，推动职业学校和普通高中课程互选、学分互认、资源互通、学籍互转，鼓励学生自主选择职业教育和普通教育；有的地方在高等教育阶段，支持高职专科和普通本科联合办学、贯通培养，努力为每个人创造人生出彩的机会。

曾天山告诉记者，在社会层面，持续的探索、交流、实践很有必要。寻找可推广的经验、可复制的模式，是目前深化职普融通工作的重点任务。

曾天山认为，应加强政策设计和系统规划，形成从中央到地方的政策体系。教育部门应牵头联合行业部门，就职普融通的具体形式、实施路径、评价标准等研究制定配套政策和指导意见；地方政府依据国家政策要求，结合实际情况，制定职普融通具体实施细则，细化评价方案。

“我们还应推进招生考试制度改革，拓展学生成长成才通道。”曾天山强调。具体来说，应改革优化中考分流方式，弱化中考学术选拔功能，增强中考分流的科学性，结合学生意愿确定适合其自身发展的求学策略；不断完善职教高考制度，出台政策鼓励更多优质公办本科院校参与中职学生的招生选拔，提高职业教育吸引力。

曾天山建议优化职教高考的内容与方式，加大对学生专业技能、专业理论、职业素养的考核评价占比，增加技能考试次数，打破“一考定终身”的局面。“职普融通是教育体系内部的相互赋能。我们应当成体制、成规模、成体系地培养高素质、复合型、创新型人才，为构筑人才高地、建设教育强国作出更大贡献。”曾天山说。

（记者 陈汝健 孙明源）

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