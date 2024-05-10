陈艺心

“那年，你14岁/花朵一样的年龄/喜欢做梦的年龄/你那稚气的面庞/可否承载起苦难的表情……今年，我也14岁/可我常躺在母亲怀里撒娇/有时也会流泪/那是因为与朋友们闹别扭/今天，我站在你的墓碑前/心头一阵阵猛烈的震颤……”

这些节选自《那年，你14岁》的诗句，是宁夏固原弘文中学（原固原二中初中部）一名初中生参加2005年“徒步任山河”活动后写下的，字里行间的情感令人动容。从1995年开始，每年清明节前夕，宁夏固原都有一群师生擎起鲜红的旗帜，徒步前往任山河烈士陵园，祭奠长眠于此的300多名烈士。天还没亮，收拾行囊准备出发。翻山越岭，途中彼此搀扶，相互鼓励前行。到达烈士陵园，肃立向烈士默哀，擦拭墓碑、敬献鲜花。路途漫漫，用汗水书写青春，用心灵感悟历史，信仰的力量穿越时空，在青少年心底共振。

54公里的路程，10多个小时的行走，一堂“行走的思政课”，延续近30年。为什么要徒步往返，又靠什么坚持下来？问题的答案，在“这是对革命先烈的一种尊重”的回答中，也藏在参加活动的一届届学子写下的一篇篇文字里。把课堂从教室搬到户外，一步步走下去的旅程是“教师”，崎岖蜿蜒的山道变“教材”，这样一堂别开生面的“大思政课”，不仅给参与者留下终生难忘的回忆，也启发人们思考，怎样让思政课更加深入人心。

历史是最好的老师。作为我们党艰辛而辉煌奋斗历程的见证，红色资源是最宝贵的精神财富，蕴藏着丰富的育人素材和价值。红色文物可以穿越时空与今人对话。一座座革命纪念馆、烈士陵园里，保存珍藏着一段段波澜壮阔的红色历史、一个个震撼心灵的故事。深入挖掘并发挥好红色资源的铸魂育人功能，让革命文物“开口说话”、浸润人心，增强“大思政课”的感染力，有助于引导青少年扣好人生第一粒扣子，激发他们的爱国热情和奋斗豪情。

思政课的本质是讲道理。把道理讲深、讲透、讲活，离不开方式方法的探索创新。“纸上得来终觉浅”，学习书本知识很重要，但理论学习代替不了亲身实践，教师的引导也代替不了学生的思考。不论是固原“行走的思政课”，还是湖南大学马克思主义学院教师龙兵开设的“走着上的思政课”，都说明实践之于思政课的重要意义。引导青少年去切身体验、去辩证思考，这样得来的道理才更加深刻，这样树立的信念才更加坚定。把教室小课堂同社会大课堂结合起来，把理论和实践结合起来，“大思政课”才能更好启智润心、铸魂育人。

近30年来，学生换了一茬又一茬，不少曾经参加“徒步任山河”活动的少年如今又以老师的身份，陪伴自己的学生重走这条路。“一棵树摇动另一棵树”，一代人影响下一代人，凸显了优秀思政课强大的生命力和影响力。期待更多高水平思政“金课”源源不断涌现，更有效引导青少年打好精神底色、夯实人生根基。

《 人民日报 》（ 2024年05月10日 10 版）

(责编：李依环、李昉)