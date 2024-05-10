原标题：昆明冶专：数字化助力职业人才培养

昆明冶专冶金与矿业学院副院长宋群玲（右）指导学生进行模拟生产操作。赵汉斌摄

学生可以随时随地走进“矿山”对采矿设备进行故障检修，进入“冶炼车间”动手实操，还可以远程接受培训和技术指导……近日，记者在昆明冶金高等专科学校（以下简称昆明冶专）了解到，近年来，昆明冶专不断提升学校数字化水平，将虚拟仿真、3D、数字孪生等技术运用到教学实训、校企合作、对外交流中，建成国家虚拟仿真实训基地、有色冶金技术国家教学资源库、数字矿山测绘虚拟仿真中心，为推动行业发展、培养高水平人才作出努力。

虚实结合 解决岗前实训难题

戴上虚拟现实眼镜，记者走进一个电解铝“生产车间”。控制左手手柄，可安全到达故障点；操控右手手柄，可查找故障点、修复设备……在昆明冶专，冶金与矿业学院钢铁智能冶金技术专业22106班的学生张永带记者体验了一场虚拟仿真故障检修。

平时一有空，张永和同学们就会来有色冶金智能制造虚拟仿真实训基地，模拟生产操作。“实训基地融合了虚拟现实、增强现实、数字孪生等多种虚拟仿真技术。这里构建的数字化智能生产线，为我们提供了沉浸式实训体验。”张永说，通过虚拟仿真，他们熟悉了冶金生产流程，掌握了设备装置情况和操作规范。经过反复训练，未来在真实的生产车间承担工作，他也不会发怵。

“有色冶金生产实训教学存在高投入、高损耗、高风险和难实施、难观摩、难再现的‘三高三难’问题。虚拟仿真实训基地的建成，有效解决了学生岗前实训难题。”昆明冶专冶金与矿业学院副院长宋群玲说。

“虚拟仿真技术也被运用到测绘专业实训中。学校搭建的虚拟仿真实验室和实训平台，集成了最前沿的技术和多种测绘软件。”昆明冶专测绘学院副院长马娟介绍，这些技术模拟出各种复杂的测绘场景，为学生提供接近真实的实践环境。

此外，结合具体的测绘课程和实训要求，测绘学院还设计了一系列虚拟仿真测绘实验项目。这些项目不仅涵盖传统测绘方法，还融入现代测绘技术的最新成果，如无人机测绘、三维激光扫描等。这让学生能更加全面地了解、掌握测绘技术的实际应用。

校企联手 推动全行业资源共享

近年来，昆明冶专与企业合作，开发了一系列虚拟仿真教学资源。这些教学资源以实际生产场景为蓝本，经过企业数据脱敏处理，通过虚拟仿真技术，对生产流程、设备操作、工艺控制等关键环节进行模拟制作，为学员提供了真实且安全的学习环境。

“有色冶金技术国家教学资源库由我校牵头，联合湖南有色职业技术学院、楚雄滇中有色金属有限责任公司等院校企业建设完成。资源库已接入社会共享型的国家智慧教育平台，可为学员提供在线培训和技术指导。”昆明冶专冶金与矿业学院党总支书记马磊向记者介绍，目前，库内颗粒化素材超过21000条，参与学习培训的学员接近4万人，应用单位达754家。

“有色冶金技术国家教学资源库不仅是学校师生进行专业教学的平台，还是面向新型农民工、退伍军人、下岗工人等开放的全行业资源共享平台。学员可以线上登录、免费学习。”宋群玲说。

依托“国家级虚拟仿真实训基地”和“有色冶金技术国家教学资源库”，昆明冶专举办了多项虚拟仿真技能竞赛，承办了云南省“振兴杯”青年职业技能大赛（职工组）和学生组的电解铝赛项等专业赛事。这些活动不仅激发了学生的学习兴趣和创新精神，还为企业选拔出优秀人才。

国际合作 为“走出去”企业输送人才

头戴竹编遮阳帽、身穿黄色工装，一手拿着对讲机、一手检查着铁路信号设备……这位工作人员是方文强，被称为中老铁路上“列车眼睛的守护员”。

方文强从昆明冶专电气与机械学院毕业后进入中国铁路昆明局集团有限公司，参与中老铁路玉墨段建设。他主要负责轨道电路、计算机联锁等相关信号设备的维护工作。昆明冶专对外合作交流处处长张江梅说，目前，昆明冶专为中老铁路建设输送了200余名技术人才，为构建云南连接南亚、东南亚的国际开放大通道作出了积极贡献。

近年来，昆明冶专培养了一批批既懂中国职业技术标准，又懂汉语的“专业+语言”复合型人才。通过多个培训项目，昆明冶专为“走出去”的中资企业输送了千余名国际化技术能手。此外，昆明冶专还开发国际化职业标准教学资源70余项，并积极与国外优质院校合作办学，成为云南省职业院校中开展中外合作办学项目数量最多的学校。

“我们将持续推进科教融汇，探索促进人才链、产业链、创新链、教育链‘四链融合’，培养高水平数智人才，服务区域经济。”昆明冶专科技处处长潘灿辉说。

（记者 赵汉斌 实习生 杨紫娟）

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