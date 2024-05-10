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各地老年大学办学特色

2024年05月10日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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上海：打造智慧校园

上海老年大学实现了校园5G信号全覆盖。智慧校园把日常生活中的智能设施设备“搬”进学校，变成教具，通过智能设备体验场景，让老年人学习扫码支付、下载视频等。学校聚焦老年人出行、就医、消费、文娱、办事等高频事项场景，打造一间间“智慧生活体验空间”。截至2023年，上海市已建成50个老年教育智慧学习场景，创建没有围墙的数字化老年大学。

山东：学校办到“家门口”

山东老年开放大学将老年教育与社区教育同规划、同部署、同推进、同落实，实现体系共建、平台共搭、资源共享、师资共用，实现老年教育与社区教育融合发展，把老年大学办到社区居民“家门口”。山东老年开放大学与山东省社会组织发展服务中心（长者学堂）联合开展“老年教育进社区”试点项目，目前覆盖济南市7个区、104个社区，招收老年学员1.2万余名。

福建：“互联网+”教学

为缓解老年大学“一座难求”的情况，福建老年大学推动“互联网+”教学，建成“福建老年教育新媒体电视平台”，通过“1+3”即“学校+手机、电视、电脑”的学习模式，开设同步课堂、辅导课堂、精品课堂、智慧助老等9个板块节目，打造省市县乡村五级全覆盖的老年教育公共服务平台。平台累计用户超过169万，累计访问量超1893万人次。

云南楚雄：在实践中学习

云南省楚雄彝族自治州老年大学积极探索开展课外实践活动，组织茶艺、国学文化、短视频剪辑、摄影等班级，到古滇茶院、彝人古镇、太阳历公园、彝绣展示交易中心等地进行现场实践教学。

在户外教学中，教师对课堂中提到的图片构图、摄影角度以及视频录制基础手法等“手把手”进行现场演示和指导，让老年学员在实践中体验学习的乐趣。

安徽池州：传承非遗文化

在安徽省池州市青阳县庙前镇，老年学校将老年教育与非遗文化传承结合起来，让优秀的传统文化在老年学校“活”起来。

青阳农民画、目连戏等都是安徽省级非物质文化遗产，老年学校开设相关课程，邀请专业老师前来授课，每年还开展义演活动，让非遗文化大放光彩。

（朱嘉乐整理）

(责编：李依环、李昉)

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