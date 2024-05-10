5月7日，参加“宁夏历史文化、自然资源与环境保育探索之旅”交流活动的香港中学生在宁夏银川市第六中学学写毛笔字。

新华社记者 艾福梅摄

据新华社银川5月8日电 （记者艾福梅、刘祯）写毛笔字、扎染织物、学打太极……7日，在宁夏回族自治区银川市第六中学，来自香港6所中学的90名师生和当地学生一起，体验了该校的特色素养课。

“第一次尝试扎染，感觉很有趣，非常有体验感。”香港葵涌循道中学学生谢安琪说，六中同学都很友善，一直在身旁协助自己，不一会儿就和他们打成了一片。

为期5天的香港中学生“宁夏历史文化、自然资源与环境保育探索之旅”交流活动从6日开始。银川市第六中学是其中重要一站，香港师生参观了该校的创客空间、功能性教室、心理疏导室等。

“很喜欢这所学校的地理教室，很多模型可让学生更形象地学地理，而不仅是靠课本上的文字。”香港基督教女青年会丘佐荣中学学生林希彤说。

与香港的海滨景色迥然不同，宁夏位于西北内陆，自然风光雄浑壮美。这次活动让香港学生们看到很多以前看不到的风景，学习祖国的多样文化，打破了他们对宁夏的刻板印象。

“这里交通便利、基础设施完善，既没有想象中的西北地区那样荒凉，又不同于北京、上海等大都市。”林希彤很期待接下来的沙漠之旅，希望利用这次难得的机会体验不同的民族风情和文化。

以前学生们只能在书本上看、在课堂上听老师说，这次宁夏之旅让地理课、历史课“活”了起来。丘佐荣中学教师林霭诗说：“香港学生难得来西北，看完贺兰山岩画，学生们赞叹不已。”

此次交流活动由宁夏港澳台办和香港特区政府教育局共同举办。香港师生们还将前往西夏陵、沙坡头、青铜峡黄河大峡谷等地，了解宁夏的历史文化，欣赏黄河及沙漠景观，培养香港学生的国民身份认同，厚植爱国情怀。

(责编：李依环、李昉)