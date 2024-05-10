据新华社上海电 （潘清、吴小静）一年一度的“上海海峡两岸青年创业大赛”5月6日启动，面向海内外发出参赛项目征集令。大赛将通过遴选优质创业项目并提供现金奖励、优惠落地配套政策及服务，鼓励两岸青年“创意点亮梦想、创业改变未来”。

本届大赛聚焦生命健康、智能制造、信息技术、文化创意四大热门赛道。根据赛程，大赛报名截止时间为6月10日，6月13日至14日举行初赛，6月26日至28日在上海、台北、广州三地同步路演完成复赛，总决赛和颁奖典礼将于7月举行。

大赛组委会表示，青创大赛旨在为两岸青年提供发挥才华的舞台，为其创新创业持续赋能，助其融入新发展格局。大赛精心设置15个海选合作机构，聘任60位创业导师，策划举办“两岸青创云论坛”创业辅导公开课，覆盖赛事全程及赛后项目落地及投融资对接全周期。

大赛承办方之一、上海（金山）海峡两岸青年创业基地相关负责人表示，将主动对接优胜项目优先入驻，最大限度降低其创新创业成本的同时，提供一站式落地配套政策和全方位代办服务，并整合资源为项目提供技术支撑、政策扶持与宣传热度，助力打通市场通路。

金山区也针对大赛优胜项目推出一系列奖励政策，涉及融资支持、租赁用房补贴、工商注册便利服务等，符合条件的选手还可优先入选“上海湾区”人才计划。

自2016年首次举办以来，“上海海峡两岸青年创业大赛”已成为在两岸及海外颇具影响力的青创赛事。历届大赛累计吸引超9000名青年才俊、4081个海内外优质项目参赛。2021年冠军项目“骨科手术机器人”项目已成功落地园区并获得多项技术突破，还有多个优胜项目获得战略投资或投资意向，实现了自身的快速成长。

(责编：李依环、李昉)