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深耕人文沃土 推动学术兴校

——山东大学争做中华优秀传统文化“两创”探路者

2024年05月10日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：深耕人文沃土 推动学术兴校

夜色静谧，山东大学文史楼里，《文史哲》编辑部主编、山东大学讲席教授杜泽逊正埋首工作。在卷帙浩繁的典籍中，“合古今而集大成”的《永乐大典》熠熠生辉，作为“《永乐大典》存卷综合整理”项目的主持者，杜泽逊一直在努力让这部巨典更充分地发挥作用。

“这些是我们2023年的第一批次成果！”指着桌旁400多册已经标点好的《永乐大典》，杜泽逊的语气中满是骄傲，“去年，我们和国内70多所高校的200多名专家学者合作，基本完成了《永乐大典》存卷标点本的整理工作。今年，我们将与中华书局合作，进行标点本会审定稿，争取尽快出版。”

近年来，山东大学深耕人文沃土，以中华优秀传统文化为底色，大力实施学术兴校战略、文化引领战略，充分发挥以“古文、古史、古哲、古籍”为标志的中国古典学术优势，奋力争做中华优秀传统文化“两创”的探路者和先行者。

在第二轮“双一流”建设学科中，山东大学“中国语言文学与中国古典学术”成功入选，该校以此为契机，发挥学科优势，深入推动人文学科汇聚融合创新，全面推进“《永乐大典》存卷综合整理研究”“全球汉籍合璧工程”“考古中国·焦家遗址发掘保护”等国家重大文化工程项目，产出具有标志性时代性重大成果。

从“寻觅”到“归藏”，让古籍重归故土，焕发新生。在山东大学有这样一支团队，他们为了让在海外漂泊数百年甚至更久的古籍“回家”，一直奔走于全球图书馆、藏书机构，足迹遍布95个国家的1988家图书馆，这便是全球汉籍合璧工程团队。

自2017年全球汉籍合璧工程启动以来，团队共调查了境外1988个藏书机构，初步了解约135万部境外中华古籍的情况。“中国古代文献典籍是中华优秀传统文化的重要载体，全球汉籍合璧工程在完善中华古文献的存藏体系、为国内文化建设和国际文化交流提供文献支持方面具有重要意义。”全球汉籍合璧工程首席专家、山东大学讲席教授郑杰文说。

此外，山东大学深入搭建交流互鉴高端平台，发挥学术引领作用，打造系列学术活动品牌，开展多维学术对话与人文交流，不断在儒学研究、文化遗产、人工智能、公共卫生等国际热点领域，为弘扬中华文明、促进世界文明交流互鉴、构建人类命运共同体贡献力量。

“山东大学将以中华优秀传统文化‘两创’先行者和实践者的奋进之姿，进一步提升人文社科学术原创能力、思想引领能力、学术话语体系构建与传播能力、国际学术影响力，在推进中华民族现代文明建设的征程上彰显高校之为。”山东大学校长李术才说。

（记者 赵秋丽 冯帆 通讯员 车慧卿）

(责编：李昉、李依环)

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