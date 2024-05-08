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“情不知所起，一往而深”

——青春版《牡丹亭》何以20年好戏连台传承不息

2024年05月08日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：“情不知所起，一往而深”

青春版《牡丹亭》剧照 江苏省苏州昆剧院供图

　　 4月29日，青春版《牡丹亭》精华版在苏州文化艺术中心上演，柳梦梅一往情深的唱诉，吸引观众一步步走进杜丽娘与柳梦梅刻骨铭心的爱情传奇故事，禁不住为这段真挚的感情流泪、叹息、惊喜。

　　 4月29日是一个特殊的日子——2004年4月29日，青春版《牡丹亭》在台北戏剧院正式首演亮相，开启全球巡演。20年光阴流逝，《牡丹亭》青春依旧，传承不息。

　　 当晚的演出由沈丰英、俞玖林两位中国戏剧梅花奖得主、国家一级演员领衔演绎。从二十多岁的年轻演员到如今四十多岁的苏昆“扬”字辈“台柱子”，他们的表演技艺越发精湛，情感表达更加丰沛，温润婉转的唱腔和丰富细腻的肢体语言，让人如痴如醉，欲罢不能。

　　 文化的传续在人心，艺术的传续在共情。从2004年首演至今，青春版《牡丹亭》已累计演出近500场，足迹遍及海内外60余座城市、40多所高校，还远赴北美、西欧十几个国家，直接进场观众超过80万人次。

　　 在4月29日举办的“第十届昆曲学术座谈会”上，北京大学艺术学院教授顾春芳认为，大学生是最有学养的观众群，青春版《牡丹亭》取得成功的最宝贵经验是选择了具有青春气息的演员，吸引并培养了具有青春气息的大学生观众。数据显示，青春版《牡丹亭》的前两百场演出中，有八十九场是在大学演出的，青年人已成为欣赏人群的主体。

　　 青春版《牡丹亭》制片人白先勇回忆，选中《牡丹亭》，因为这出戏本身就歌颂青春，歌颂爱情，歌颂生命，容易被青年观众接受。由谁来演杜丽娘和柳梦梅？2002年12月初，白先勇初见俞玖林，俞玖林扮柳梦梅，唱《惊梦》一出，颇有古代书生的形象，丰神俊朗，他的小生嗓子清脆干净悦耳。同年12月底，白先勇又见沈丰英，她唱了一段《游园》里的著名曲牌《皂罗袍》，一身水秀，顾盼之间，眉目传情，他当即认定“这就是杜丽娘”。如此就有了青春版《牡丹亭》的男女主角俞玖林、沈丰英。

　　 一代代口传心授，方能实现昆剧薪火相传。2003年，俞玖林拜汪世瑜老师为师，沈丰英拜张继青老师为师，开始“魔鬼式”训练。2012年，“名家传戏——当代昆曲名家收徒传艺工程”启动，首度在国家级层面上建立了昆曲艺术人才传承创新机制。这项机制一直坚持至今，在第九届中国昆剧艺术节上，俞玖林收了两位徒弟，他们是苏昆第五代“振”字辈年轻演员吴嘉俊和王鑫。这次昆剧界收徒，要求是活跃在舞台一线的演员收年轻演员为徒。苏州昆剧院这次有俞玖林、沈丰英、周雪峰、吕佳、沈国芳五位老师，共收徒弟9位。

　　 “汪老师收我做徒弟的时候，我24岁。他不厌其烦地教我，倾囊相授。”俞玖林说，“艺无止境，学会了容易，但是要学得精就需要有永不停歇的钻研精神。我不仅会把汪老师和其他老师传授给我的技艺毫无保留地传给他们，更要传承老一辈表演艺术家对昆曲的拳拳热爱之心，全方位培养他们。”

　　 在遵循原汁原味传承的基础上，如何将昆曲的古典美学与21世纪的审美意识磨合接轨，这是当代昆曲制作面临的最大挑战。从观众的反应来看，他们很认可青春版《牡丹亭》等新版昆曲的探索，认为这种创新让演绎空间写意又流畅，使昆曲“更抒情，更唯美，更可赏”。“事实上，现代的观众不仅把昆曲看成是一种严肃的表演艺术，更是将昆曲当作东方审美的代表，当作一种生活美学，融入自己的日常生活中。朝着这个方向发展，昆曲的拥趸会越来越多。”江苏省苏州昆剧院原院长蔡少华告诉记者。

　　 昆曲传承之要在于文化生态，中华优秀传统文化唯有与青年人共情，才能激活中华文化的认同感和归属感，深化他们关于民族文化的根基意识。今年，青春版《牡丹亭》还将开启全国巡演，让更多观众尤其是年轻观众，领略昆曲之美，感受中华优秀传统文化之魅力。

　　 （记者 苏雁）

(责编：李昉、孙竞)

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