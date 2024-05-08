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港生参访宁夏校园：这里的课堂很多元

2024年05月08日09:21 | 来源：中国新闻网
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原标题：港生参访宁夏校园：这里的课堂很多元

中新网银川5月7日电 (记者 杨迪)“没想到这里的书法课充满科技感，每个桌面上都有电子屏，可以借助投影跟随老师练习。”5月7日，参访银川市第六中学的香港仁济医院第二中学学生王隽睿如是说。

合影留念。中新网记者 杨迪 摄

由宁夏港澳办和香港教育局共同举办的香港中学生“宁夏历史文化、自然资源与环境保护之旅”交流活动于5月6日至10日开展，90名香港师生开启宁夏之旅。

参观机器人教室。中新网记者 杨迪 摄

7日下午，香港师生一行走进银川市第六中学。在该校创客中心，随处可见的科技元素令港生称奇：虚拟演播教室可实现“百变场景”，香港学生纷纷站在绿幕前打卡；在3D打印教室，内地学生的作品吸引眼球。“这里有三台3D打印机，同学们上课也会用到，感觉很惊奇。”香港葵涌循道中学学生邬佩倚表示，这是她第一次参观西北地区的校园，“这里的校园配备很齐全，技术也很先进。”

体验扎染。中新网记者 杨迪 摄

活动当天，宁夏、香港两地学生共同体验扎染、书法、棒球、太极拳等课程。“今天的扎染课和书法课让我印象深刻。”香港德贞女子中学学生郑雅慧说：“之前觉得内地的教育会比较严肃，但实地参观后发现，这里的教学非常多元化，可以发掘同学们的兴趣爱好。”

体验书法课。中新网记者 杨迪 摄

在相互交流中，宁港两地学生也对彼此有了更深刻的了解。“我觉得内地的学生也很活泼、青春，你接到球的时候，他们都会鼓励你。”正在体验棒球课的香港学生陈伟营笑言，内地的小伙伴都非常友善。

体验棒球课。中新网记者 杨迪 摄

随后几日，香港学生们还将走进青铜峡、沙坡头等地，了解宁夏的历史文化、自然景观及产业发展。

(责编：李昉、孙竞)

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