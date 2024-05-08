原标题：我学者首创全新白血病治疗一体化方案

4月30日记者获悉，浙江大学医学院附属第一医院、良渚实验室教授黄河团队面向白血病治疗，设计了一种全新的CAR-T细胞治疗序贯异基因造血干细胞移植一体化方案。这一方案既能让CAR-T细胞持续发挥作用，又能减少化疗药物对人体的毒副作用。相关论文近日在国际学术期刊《新英格兰医学杂志》发表。

血液系统恶性疾病按照其细胞来源，可以分为B细胞肿瘤、T细胞肿瘤和髓系白血病三大类型。其中，T细胞肿瘤和髓系白血病恶性程度更高，也更易复发和转移。CD7分子是人体免疫细胞膜上的一类重要标志物，在多种T细胞肿瘤和30%的急性髓性白血病中高表达，备受科研人员关注。团队此前开发了靶向CD7分子的CAR-T细胞，并通过临床研究验证其有显著疗效，但复发和感染问题依然存在。

“以往的思路是用CAR-T免疫疗法治疗白血病，再桥接异基因造血干细胞移植作为巩固治疗。移植手术的前提是要患者体内基本没有肿瘤细胞，还要摧毁体内的造血和免疫系统。”黄河说，传统的移植方案需要先进行清髓性预处理化疗和移植物抗宿主病预防，很多终末期患者不一定承受得了。即使过了化疗这关，后续的抗排斥反应治疗仍会降低患者免疫力，增加感染风险。

黄河介绍，部分患者在接受CD7 CAR-T治疗后会出现严重的全血细胞减少及骨髓抑制，即三个血细胞系都低于正常参考范围，以及骨髓中血细胞前体活性下降，导致外周血中白细胞、红细胞和血小板数量减少。这个副作用使患者能满足异基因造血干细胞移植条件，跳过中间环节，实现CAR-T免疫疗法和异基因造血干细胞移植无缝衔接。

经过不断优化，团队首创的一体化方案在临床研究中收获了显著疗效，一年随访患者的长期生存率达到68%。同时，接受一体化方案治疗后的患者无需使用免疫抑制剂，且感染发生率显著降低。

团队研究发现，所有参与研究的临床患者体内均能检测到CAR-T细胞。正是它们长期发挥作用，一直努力清除CD7阳性的肿瘤细胞，疾病才得到完全缓解。长期存续的CAR-T细胞也清除了造血干细胞分化而来的CD7阳性T细胞，进而控制了移植物抗宿主病。

黄河说，团队通过一系列研究，从内源机制上解释了这套一体化方案效果显著的奥秘，为将来更大规模的临床试验打下了基础。（洪恒飞 吴雅兰 记者江耘）

(责编：李昉、孙竞)