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山东面向基层培养文物全科人才

2024年05月06日08:40 | 来源：科技日报
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为加强基层文物保护队伍和考古队伍建设，山东省日前出台《山东省文物全科人才定向培养实施办法》。根据这一办法，山东省未来5年将为基层培养不超过300名文物全科人才。

文物全科人才是指具备本科学历，熟练掌握历史、考古、文物保护、文物与博物馆等方面的专业理论知识和一定实践操作技能的专业人才。他们是为县（市、区）及以下文物保护事业单位定向培养，学制4年，并承诺毕业后到县（市、区）及以下文物保护事业单位工作不少于5年。

这项人才培养工作由中共山东省委编办和山东省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省文化和旅游厅联合组织，在山东大学面向山东全省实施，招生专业为考古学。文物全科人才在校学习期间免除学费、住宿费，并获得一定的生活补助。

记者了解到，山东省文物全科人才每年培养数量根据文物工作实际人才需求、文保事业单位空编情况确定，每年培养不超过60人，5年时间共计培养不超过300人，重点向山东省内9个文物大市、20个文物大县倾斜。承担培养任务的高校，将采取单独编班的形式，优化课程设置，强化实践教学，突出多学科交叉融合。

（记者 萧海川）

(责编：李依环、孙竞)

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