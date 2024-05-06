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云南镇雄为“归雁”搭建返乡就业创业平台

2024年05月06日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：云南镇雄为“归雁”搭建返乡就业创业平台

“在家门口就能找到不错的工作，挣钱的同时还能照顾家庭，我很满意。”云南省昭通市镇雄县的邓敏曾与丈夫同时外出务工，无法照顾老人和孩子。今年春节后，她和丈夫看到附近工厂的招工信息，发现待遇和工作环境都不错后，决定留在家乡。

镇雄县是云南的人力资源大县，总人口171万，其中农村劳动力有79万人。近年来，镇雄县通过政策帮扶、兴建园区等方式为群众搭建返乡创业就业平台，让越来越多像邓敏一样从省外回到家乡的“归雁”在“家门口”就业创业。

“我们的服装订单量非常大，主要集中在上海、广东、浙江等地，现在把部分订单转移到镇雄生产。”云南艺心服饰有限公司总经理胡勋从小在镇雄长大，已有17年服装行业从业经历。2023年，胡勋从浙江返乡创办企业，入驻镇雄呢噜坪纺织服装产业园。

“家乡政府支持力度越来越大，帮助解决贷款、用地、用工等各种问题，为我们提供了很好的返乡创业机会。”胡勋说。今年3月，胡勋的公司顺利投产，目前每天能加工1.5万件衣服，预计年产值将达到5000万元。

在镇雄县以勒五金高新产业园，10.6万平方米的标准化厂房正在建设中，一座“中国西南五金城”初现雏形。

据镇雄县人社局统计，在浙江省永康市及周边，有6.5万镇雄人从事五金行业，“镇雄五金工”已成为具有代表性的劳务品牌。借助五金产业的人力资源优势，镇雄县瞄准五金产业链，积极打造承接东部产业转移示范基地和返乡创业就业产业园，园区项目建成后，可提供2万余个就业岗位，让更多群众就地就近就业。

“这些年镇雄修了高速、通了高铁，我们也有了回乡办厂的底气。”罗旺斯集团门业有限公司总经理、金华市昭通商会会长吴长斌从事五金行业20余年，2023年10月回到镇雄创业。经过前期筹备，他的厂房在今年5月投产。

镇雄县公共就业和人才服务中心主任邹兴玉介绍，镇雄县为返乡创业者在政策咨询、贷款扶持、用工保障等方面提供全方位的服务，通过走村入户送岗、专场招聘推岗等形式协助群众找工作、企业招工人，目前已帮助1.48万人返乡创业、2.05万人返乡就业。

（记者 熊轩昂）

(责编：李依环、孙竞)

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