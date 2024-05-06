记者4月30日从西藏自治区林芝市人力资源和社会保障局获悉，林芝市于近日发布了《林芝市人才引进激励办法（试行）》（以下简称《激励办法》），通过一系列创新措施，吸引全国优秀人才。

《激励办法》共7章23条，详细阐述了人才引进的条件、方式等。林芝市将引进人才分为高层次人才和菁英人才两类，分别制定了激励政策。

值得一提的是，林芝市在西藏自治区率先将非公企业纳入引才主体范畴。此举旨在鼓励更多非公企业积极参与人才引进，为地方经济社会发展注入活力。

根据《激励办法》，年度缴纳税额地方留存部分超过10万元的企业，可以申请50万元的引才经费补助。同时，林芝市将为引进人才提供最高300万元的补贴，以吸引更多优秀人才。

除此之外，林芝市还将加强与西藏自治区内外高校沟通合作，为在校生实习和应届毕业生见习提供平台，发放生活补助、交通费等，为青年人才提供生活保障。

林芝市人才引进工作相关负责人说：“我们期待通过这些激励政策，吸引更多优秀人才汇聚林芝，助推林芝实现高质量发展。”（记者杨宇航）

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