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 别再回忆令人生气的经历

愤怒可能损害血管健康

2024年05月06日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：愤怒可能损害血管健康

根据美国哥伦比亚大学研究人员发表在《美国心脏协会杂志》上的一项新研究，由回忆过去经历而引发的短暂愤怒，可能会对血管舒张能力产生负面影响，而舒张能力对正常的血液流动至关重要。

此前研究发现，血管舒张能力受损可能会增加患动脉粥样硬化的风险，进而增加心脏病发作和中风的风险。

研究人员解释说，以往研究发现，负面情绪与心脏病发作或其他心血管疾病之间存在关联。研究最多的负面情绪是愤怒，而关于焦虑和悲伤的研究较少，但它们也与心脏病发作有关。

此次，研究人员调查了负面情绪（包括愤怒、悲伤和焦虑）与中性情绪相比，是否会对血管功能产生不利影响。

研究中，280名成年人被随机分配4项情绪任务之一，每项任务持续时间8分钟，包括回忆让他们愤怒的个人经历；回忆令自己感到焦虑的事件；阅读一系列引发悲伤的令人沮丧的句子；或者反复从1数到100以诱发中性情绪状态。

分析发现，从任务完成后的0分钟到40分钟，回忆愤怒经历会导致血管扩张能力受损。40分钟后，这种状况才消失。而相较于愤怒，焦虑和悲伤情绪并没有引发血管内壁功能的显著变化。

研究人员表示，对愤怒和血管功能障碍之间潜在联系的研究，或有助于为患心血管疾病风险较高的人找到有效干预措施。

（记者张佳欣）

(责编：李依环、李昉)

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