原标题：“这‘外援’，靠谱”

“一季度，产品总体销量和去年同期相比，上涨了30%！产品订单已排满全年，正满负荷生产。”喜悦、兴奋，又有点压力，这是湖北省宜都市华阳化工有限责任公司总经理徐波最近的心情写照。

时间回到2022年。作为一家紫外线吸收剂生产企业，华阳化工历经多次转型升级后，逐步走上发展快车道，然而这也给企业带来“幸福的烦恼”：紫外线吸收剂产品迭代周期短，需要不断推出新产品、储备新技术，但企业研发人手少，有点力不从心。

2022年10月，事情有了转机，湖北大学宜都产业技术研究院院长杨桂春带领专家团队主动找上了门。

原来，生物医药、精细化工是宜都市两大主导产业，不少企业在发展中经常遇见科创难题，企业和科技之间急需一座“桥梁”。2021年10月，宜都市与湖北大学达成协议，依托其化学化工学院的科研能力，深入开展产学研合作，共同建立宜都产业技术研究院，找技术、引人才，助力企业发展。

“这‘外援’，靠谱！”企业研发负责人覃华中兴奋不已，确定合作意向后，他抢抓时间，迅速向研究院提出了紫外线吸收剂UV3030新工艺的研发难题。

接到研究课题的杨桂春丝毫不敢怠慢，多次组织学校的化工专家团队，到企业一线摸实情、问需求、想对策。

专家团队日夜攻关，仅用4个月时间，这一项目难题就得到了解决。

从节约一滴水、一度电到改进工艺流程、安全生产，再到建设一座绿色智能工厂……专家团队的倾力指导让华阳化工收获了提质、增效、降耗的多重效益。

尽管成立还不到三年，宜都产业技术研究院与企业“牵手”的成果已有不少：开发出价廉高效纺织用有机磷阻燃剂；改进了系列产品工艺流程；开展草甘膦全流程生产氯甲烷尾气回收利用示范工程建设……

截至目前，宜都产业技术研究院已组织专家、教授300余人次，走访宜都65家企业，收集企业技术需求45项，启动合作攻坚项目19个，为相关企业新增效益5亿元以上。

（记者 张锐 通讯员 黎文来）

(责编：李昉、孙竞)